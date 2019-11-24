紐澳中點37000英尺高空結為夫妻！　跨國情侶喜辦夢幻「空中婚禮」

▲ 大衛和凱西在所有乘客的注目下完婚。（圖／翻攝自臉書／Jetstar Australia）

記者陳宛貞／綜合外電報導

來自澳洲的大衛（David Valliant）和來自紐西蘭的凱西（Cathy Valliant）幾年前在網路上認識後墜入愛河，決定攜手走入婚姻。他們都熱愛飛行，因此決定舉辦一場特別的空中婚禮，在飛機飛到兩國中點上空時結婚。

大衛和凱西2011年因電玩遊戲Airport City成為網友，2年後在雪梨機場第一次見面。凱西說道，「我們對航空的熱愛讓我們走到一起。」幾年後，大衛本來打算在從澳洲布里斯本飛往墨爾本的飛機上向凱西求婚，但太過緊張，只好等到當天晚上才求婚。

凱西希望舉辦一場直得紀念的婚禮，於是在捷星航空（Jetstar）的臉書粉專上分享她的計畫。凱西說明，她希望這場婚禮能象徵她和大衛對航空事業、對澳洲和紐西蘭以及他們對彼此的愛，因此鼓起勇氣詢問捷星。

捷星航空同意凱西的計畫，協助他們安排這場夢幻婚禮。業者說明，預訂這趟航班的乘客事先都收到一封電子郵件，告知他們屆時機上會有人錄影，欲改機票的乘客也不另收費用。

大衛與凱西日前在從澳洲雪梨飛往紐西蘭奧克蘭的捷星201航班飛機上舉行婚禮，在乘客及機組人員的注視下交換誓詞、互相承諾，在飛機飛過兩國中點時，於37000英呎高空的飛機上正式結為夫妻。

凱西事後發表聲明表示，「這是最美妙的經驗，令我們終生難忘。」擔任婚禮司儀的捷星航空人員霍爾特（Robyn Holt）也提到，「這是一個非常特別的場合，絕對是我第一次在空中主持婚禮。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。