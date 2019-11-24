共諜身份竟是詐欺犯　藍議員批：民進黨是假消息中心？





▲在中國裁判文書網，能找到一則在2016年10月發出，由福建光澤縣人民法院對「王立強」的判決書。（圖／翻攝自中國裁判文書網）。

記者徐政璿、袁茵／台北報導

一名自稱中國大陸間諜王立強（音譯）向澳洲情報單位投誠，自爆北京當局策劃干擾台灣選舉，曾在去年台灣九合一選舉時，輾轉安排資助2000萬人民幣（約280萬美元、8560萬元台幣）給韓國瑜陣營，但事後已遭大陸公安部打臉此人為詐欺犯。對此，台北市議員李明賢批評民進黨「老是用抹紅這一招」，也是散佈假消息的亂源中心。

李明賢24日表示，前天澳洲媒體披露，中共情報人員爆料曾捐助藍營，一開始似乎讓綠營檢到槍，總統蔡英文甚至開始大肆宣傳「大陸介入台灣選舉」，結果呢？所謂的中共間諜居然是一名《詐欺通緝犯》，民進黨不覺得丟臉丟大了嗎？「老是用抹紅這一招，民進黨也是散佈假消息的亂源中心，甚至民進黨也淪為詐騙集團的一員，不是嗎？」

「很低能的叛國間諜案！你以爲你是張國榮、還是國產凌凌漆？」台北市議員游淑慧24日也提到，任何一個國家的間諜叛國後，哪一個不隱姓埋名，窮盡一輩子躲過國家機構的追捕，誰還拍沙龍照、高調接受專訪？看起來比較像是來影響大選的臨時演員吧！

游淑慧說，一個只有27歲的間諜，就可以主持負責港台的政局影響工作，這是天才間諜嗎？這樣中國大陸的情報系統也太掉漆了吧？這是2020版神鬼交鋒！台灣部份政客和媒體，為了選舉，居然炒作這種議題，讓人難過。

游淑慧呼籲，NCC該調查的是炒作假新聞、影響選舉的媒體，而不是配合詐騙犯來整人。「選舉選成這樣，從酒色財氣的草包，到貪財賣國的台奸…韓國瑜真的太可憐了！永遠要靠騙來贏得選舉嗎？只是從國片拍到外國取景嗎？」

而被爆出自己收了中國大陸2000萬人民幣的韓國瑜則在23日澄清，「我有拿一塊錢共產黨的錢，我辭掉高雄市長，今年總統大選我只要有拿一塊錢，我立刻退出總統大選！」

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