「我參加這麼多次選舉都被檢視過了」　蔡英文批韓國瑜迴避買房問題

記者蔣婕妤／台北報導

對於國民黨總統候選人韓國瑜22日在臉書發文酸不知道總統蔡英文住過的房子長什麼樣，蔡英文22日在受訪時回批韓國瑜，他可能是因為有想迴避的問題才有這種說法，「我參加這麼多次選舉都被檢視過了」。

韓國瑜與夫人李佳芬過去被爆料曾住在位於台北市大安區的「幸安名廈」社區，該戶登記於「李姓屋主」名下，據報導，就是李佳芬胞妹李佩芬。韓國瑜不滿遭報導，透過臉書發文問大家「監督執政黨了沒？」，還稱不知道蔡英文住的房子長怎樣。





▲蔡英文參訪「康舒科技公司」（圖／記者莊喬迪攝）

針對韓國瑜夫婦豪宅風波不止，牽扯到的李佳芬親戚，韓辦在20日已致北檢對媒體提告，韓辦21日重申，「幸安名廈」該戶屋主為非公眾人物的親屬，他們不便透露，請大家尊重不是公眾人物的個人，有其隱私權。韓國瑜夫婦並未持有該房產。屋主為非公眾人物的親屬，他們不便透露，請大家尊重不是公眾人物的個人，有其隱私權。

韓國瑜22日上午在臉書發文笑說，「這幾天又被造謠說我多了一間房子。不知道蔡總統這輩子在國內外住過的房子又是長什麼樣子呢？」，此外，他也反問「請問，大家今天監督執政黨了嗎？」

蔡英文22日回應指出，「我所有的財產歷經二十幾年財產申報，按造法律申報，我參加這麼多次選舉都被檢視過了，所以我覺得他有一點想要迴避他想要迴避的事情才有這樣的說法。」

至於台肥認韓國瑜買房借貸約無效，農委會也指恐違相關法令等議題，蔡英文說，就讓相關機關按照法律來進行。另外，對於韓國瑜稱自己遭到民進黨地毯式搜索，過去參加同鄉會的事情也被查帳，蔡英文說，相信稅務單位會做澄清，不相信會有這種事的發生，國稅局查帳周邊的朋友都有類似狀況，是稅務機關的正常運作，但認為韓國瑜所稱案例並不存在。

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