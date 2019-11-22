真人版神鬼交鋒！印度男扮機長「爽搭15次免費飛機」

Delhi: Central Industrial Security Force (CISF) yesterday arrested one Rajan Mahbubani(in pics) for impersonating as a pilot of Lufthansa Airlines at IGI Airport. On inquiry,he disclosed that he used to shoot YouTube videos on aviation facilities&obtained fake ID card in Bangkok. pic.twitter.com/m748C5xyBZ — ANI (@ANI) November 19, 2019

實習記者陳妙津／綜合報導

印度一名48歲男子多次假扮成漢莎航空的機師，不僅享受多次免費搭機，還成功騙到免費座位升等與機上特別服務，直到近日才在英迪拉.甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）被地勤識破，超扯經歷宛如電影「神鬼交鋒」（Catch Me If You Can）的劇情。

綜合外媒報導，來自新德里的印度男馬布巴尼（Rajan Mahbubani）平日在加爾各答工作，他18日身穿漢莎機長制服，攜帶偽造的識別證準備搭乘亞航返回工作崗位。但亞航向漢莎航空確認身分時，卻發現馬布巴尼根本是個假機長，漢莎航空（Lufthansa）地勤立刻通報安檢人員。

▲馬布巴尼曾成功混入駕駛艙。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）



馬布巴尼被警方逮捕後供稱，他的機師制服在加爾各答購買，偽造識別證則在泰國曼谷獲得，時常假扮成機長，好拿到各種搭機福利，例如輕鬆通過安檢、免費座位升等及機上特別服務，還會使用機組人員平常使用的通道，甚至憑藉機上行話和趣事成功混入駕駛艙。

當地媒體則稱，馬布巴尼本身就是個制服控，過去一年曾以相同手法得逞15次之多，還會將制服自拍及影片放到臉書和抖音上，藉此吸引點閱率和粉絲，警方也在馬布巴尼的手機中發現扮成陸軍上校的照片。

目前馬布巴尼已經被收押，警方正在調查他的旅行紀錄，確認詳細冒用次數，並面臨詐欺、假冒等罪名控告，未來若被判有罪，最高將被處一年有期徒刑，可併科罰金。