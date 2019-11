10歲女被毒蛇咬老師繼續上課　苦撐40分鐘...送醫途中毒發身亡

▲女童被蛇咬傷,但老師卻逼她把課上完。(圖/示意圖/達志影像)

印度喀拉拉邦一名10歲女童上課慘遭毒蛇咬傷,雖然立即通報老師,對方卻要她繼續把課上完,拒絕幫忙將她送醫,導致下課時整條小腿嚴重發黑,最後在送醫途中不幸身亡。

事件20日下午3時30分發生在瓦亞納德縣(Wayanad) Sultan Bathery區的一所學校,10歲女童謝林(Shahla Sherin)上課時,腳不小心陷進地上一個洞中,拔出來發現腿上突然出現被咬傷的2個紅點,她擔心自己是被蛇咬傷馬上通報老師,但對方不相信她,認為紅點是被地板的洞擦傷造成,所以拒絕讓她立即就醫。

事件發生約30分鐘後,謝林的父親趕到學校,才將她送到醫院就醫,原本預計送到一間私立醫院治療,後來轉至附近醫院就醫,約下午4時10分抵達醫院後,因為情況變得嚴重開始嘔吐,便又轉至科澤科德醫學院(Kozhikode Medical College),然而卻在送醫途中身亡,最後被證實的確是遭到毒蛇咬傷,但人已回天乏術。

家長痛訴,女兒的死是因為老師與學校沒有第一時間處理所造成,且學校四處一直有很多孔洞與裂縫,有助讓爬行動物闖入校園,但校方卻一直沒有針對此事進行檢查。此案也獲得教育局的關切,涉案老師目前已被停職,衛生局局長也指示部門對事件展開調查。

