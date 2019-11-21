史上首款「男性注射式避孕藥」！號稱無副作用、藥效長達13年

▲保險套是多數男性用來避孕的方法之一。（圖／資料照）

實習記者施怡妏／綜合報導

多數男生會使用「保險套」作為避孕方式，不過現在印度研發出「史上第一款」沒有副作用、且安全的「男性避孕藥」，只要注入輸精管，就能制止精子離開睪丸，成功達到避孕效果，而且藥效可以持續長達13年之久。目前已在最終臨床階段，成功率達97.3%。

據《印度時報》報導，印度醫學研究委員會（ICMR）在政府資助下，成功完成世界上第一款提供給男性的避孕藥的臨床實驗，並且已經送交印度藥物管制總局（DCGI）等待批准。這款男性避孕藥是由一種聚合物，是由「苯乙烯馬來酸酐」聚合物所製成，具有可逆性精子抑製作用（RISUG），在局部麻醉下，由醫療人員注射在輸精管中，能有效阻止精子離開睾丸，達到避孕效果，而且藥效能持續13年。

▲女性通常是食用避孕藥來避孕。（圖／亞大醫院提供）

這款避孕藥是由印度理工學院的古哈教授（SK Guha）於1970年代開始研發。1984年後則由印度醫學研究委員會持續進行研究，將其研發為可以被人類使用的產品，目前產品已經準備就緒。印度藥物管制官VG Somani表示，「這是印度的全球首創，在批准時也格外的小心」，批准過程需要等待6到7個月。

「印度醫學研究委員會」中的資深研究員夏爾馬博士（RS Sharma）表示，這款產避孕藥已在最終臨床階段，在303名受試者的成功率不僅達到97.3％，而且完全沒有副作用。

泌尿科和腎臟移植科Anup Kumar醫生表示，可注射的避孕藥會比輸精管切除手術更容易，畢竟注射不需要經過手術療程，過程會更安全，傷害也會降低許多。如果政府積極宣傳，此款避孕藥將會被廣泛的使用。

其實美國也有研究人員在研發類似的避孕藥，但仍尚未成功。根據英國國家衛生局網站上發布的一篇文章，男性避孕藥在2016年進行了試驗，但由於副作用產生，而不得不停止，包括痤瘡和情緒變化等。

▲只要打一針「男性避孕藥」，男生即不用擔心到處留種啦。（圖／達志／示意圖）