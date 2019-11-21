印度男右眼劇痛…開刀拉出7cm寄生蟲　原因竟是「被狗咬一口」

▲醫生懷疑男子是被狗咬後寄生蟲才跑入體內。（示意圖／取自免費圖庫／Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名男子的右眼持續疼痛好幾個月，看了許多醫生仍未找出病因，眼睛也沒有被撞擊過的痕跡。結果就在1個月前，終於有位醫生發現，竟然有條「寄生蟲」在他的眼球後方蠕動，後來局部麻醉將這條長達7公分的蟲拉出來。推測可能原因是，這名男子在12年前曾被狗咬傷，寄生蟲就在那時候進入體內，接著跑到眼睛。

現年70歲的帕特爾（Jasubhai Patel）住在印度古吉拉特邦（Gujarat），過去幾個月他一直被右眼疼痛所困，但看了幾個醫生也都未找出病因，眼睛也沒有被撞擊到的跡象。最後終於在那拉揚醫學研究中心（Narayan Hospital and Research Centre）眼科醫師潘查爾（Milan Panchal）的檢查之下，發現帕特爾的右眼後方，竟然有條寄生蟲在蠕動。

潘查爾透過局部麻醉，花了25分鐘將這條長達7公分的蟲拉出來，並表示，「如果沒有及時將這隻蟲取出，可能會對眼睛造成永久性的損害。」調查帕特爾的病例後發現，這條俗稱「裂頭幼蟲」（Sparganum）應該是在12年前進入帕特爾體內，「當時他被一隻狗咬傷，寄生蟲很常待在貓狗的舌頭上，也許就是這時候跑到人體內。」

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