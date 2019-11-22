韓國瑜遭民進黨全面搜查　30年前成立同鄉會也被查帳

▲國民黨總統參選人韓國瑜連住過的親戚房子都被起底。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜因借住親戚家，該名親戚的房子慘遭起底，民進黨政治人物紛紛見獵心喜影射「炒房」。韓國瑜22日在電視節目專訪中表示，他房地產、有價證券等所有金流來往，全部被民進黨地地毯式顯微鏡檢查，甚至連他30年前成立的台北縣同鄉會也因為他曾經擔任3年理事長，最近也都被查帳。

韓國瑜表示，現在民進黨、名嘴抹黑的沒完沒了，就是想一棒把他打死，但他認為，「重點是執政黨要把政績拿出來，請求選民再投你一票，才是正規戰，哪有這種廉價方式，直接抹黑對手，大家比沒有出息。」

韓國瑜透露，30年前他還在台北縣服務，發現很多客家老人家不會講國語、閩南語，子女出門上班後，日子非常寂寞，所以他成立客家同鄉會，並在當了3年理事長後交接給客家鄉親，之前已經更名新北客家同鄉會。

韓國瑜接著說，客家同鄉會近期突然被查帳，幹部帶了帳冊去國稅局，承辦人說沒有問題，查帳是上面交辦，問了科長也說不知道，是長官交辦，「同鄉會的幹部覺得很疑惑，我心裡就有數了。」

韓國瑜說，民進黨政府對他的檢查是從每個毛細孔檢查，而且都是負面檢查，這也沒問題，但他已向全國公開說明他們一家房產，最近被質疑的大安區房子是親戚所有，與他沒有關係，但一些人刻意抹黑、扭曲、造謠。

韓國瑜感嘆，這是民進黨慣性，撐不起自己，所以到了選舉，一定都先抹黑別人。

事實上，針對民進黨近日來影射國民黨總統候選人韓國瑜炒房，韓國瑜辦公室早在聲明中解釋，當時韓國瑜夫婦因為家庭因素借住親戚家，這屬於個人家庭規劃，卻被特定媒體拿來含沙射影，故意要引導成是韓國瑜個人財產，甚或扣上「炒房」污名，行為惡劣。

針對蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄赴監察院舉發，韓國瑜辦公室指出，阮昭雄意圖使候選人因不實申報而受懲戒、已涉犯誣告罪，韓國瑜競選辦公室也決定提告。

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