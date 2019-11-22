卓榮泰臉書談不分區吳敦義留言嗆　黃暐瀚提4建議：你不對的

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記者黃翊婷／綜合報導

國民黨主席吳敦義在臉書與民進黨主席卓榮泰隔空開火，資深媒體人黃暐瀚在電視節目上提出四大建議，反酸吳的網路操作還有很大的進步空間，「你去看吳敦義的臉書，國民黨沒有回應，你不對的」。

▲黃暐瀚認為吳敦義可以開記者會回應卓榮泰，而不是自己跑去臉書文章底下留言。（圖／翻攝自YouTube／新聞深喉嚨）

卓榮泰21日在臉書PO出一篇長文，開頭第一句就是「致吳主席」，內容提到，國民黨光是一張不分區名單就讓吳敦義心力交瘁，他身為老朋友看了也很不捨，因此希望對方務必做出對的決定，否則可能會影響歷史評價，以及中華民國的安全與穩定發展。

對此，吳敦義以自己的臉書帳號在PO文底下留言反擊，「國民黨的不分區名單是透過公平公正的程序與制度，選出來自台灣各地區、各行業的代表，雖然不可能讓每個人都滿意，但是至少是經過公平推舉」、「倒是貴黨的不分區名單，是在總統官邸裡『喬』出來的，先不說有沒有派系分贓或黨政不分的疑慮，至少在民主程序上，國民黨的名單是比貴黨更為民主，這一點相信是卓主席也不可否認」。

▲吳敦義用自己的臉書帳號回應卓榮泰的貼文。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

不過，對於藍綠雙方的黨主席在網路上隔空開火，資深媒體人黃暐瀚在21日播出的政論節目《新聞深喉嚨》中提到，首先，上述這段回應是否為吳敦義本人寫的，這是很大的問題，「我的了解是他不會打電腦，他可能叫幕僚去（回覆）」，所以用字可能比較不精準，「第二，對方是黨主席，你也是黨主席，人家下戰帖給你，你舞台擺出來，擂台要上去」，結果吳敦義跑到卓榮泰的臉書留言，事後再回去吳的臉書看看，國民黨其實沒有對這件事做出回應，「你不對的，今天是就事論事。」

黃暐瀚認為，第三點就是應該出來開記者會，吳敦義身為國民黨主席，出面回應民進黨主席，「我們的事不用你管，你自己的名單，你還找了別黨的范雲進來」，這些事情他都可以去說，「今天吳敦義的網路操作，我覺得還有很大的進步空間。最後第四點就是吳敦義的臉書PO文，只有一句『我們當然希望韓國瑜贏』，如果希望自己立委席次夠多，名單是不是應該更漂亮？」