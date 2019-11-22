「真以為我好欺負？」　邱毅反擊馬辦誣指：車宜靜的排名根本不影響我

▲邱毅。（圖／記者徐斌慎攝）



政治中心／綜合報導

新黨不分區立委候選人邱毅日前接受專訪時，爆出自己遭國民黨不分區踢出，是因為前總統馬英九臨時要求前總統府發言人陳以信、救國團主任葛永光妻子車宜靜列入不分區名單。對此，馬辦揚言提告；而邱毅21日晚間也在臉書發文澄清，並批評馬英九「搞錯對象了吧！還是真以為我好欺負？」

邱毅表示，「自己一向槍口對外，極度厭惡內鬥」，並解釋，周三，接受中評社專訪，問及國民黨不分區立委提名起起落落的內情，「我提到馬英九或馬辦推薦陳以信，在第一輪提名委員會中把我擠出名單外，在出席六名委員中有兩位主導此事。」

邱毅說，馬辦後來也承認陳以信確是他們所推薦，與我陳述大致相同，我不知馬英九或馬辦在氣什麼？還恐嚇要提告？這種強硬反應該用來對抗民進黨，現在卻用在自己同志身上，況且還是有赫赫戰功的同志，搞錯對象了吧！還是真以為我好欺負？

邱毅也提到，中評社記者接著問另一爭議人選車宜靜是否為吳敦義夫人閨蜜，我回答「不是，可能也是馬辦人選吧！」國民黨不分區立委提名是採「男女分流」，「所以車宜靜的排名根本不影響我，馬辦卻硬要張冠李戴，誣指我被車宜靜擠出名單外。」在此鄭重聲明「我不是女人，性別有差異，無法被車女士影響」。

邱毅說，中評社記者在撰稿內容上很清楚陳述，即使在標點使用上略有偏差，也不致於造成誤解，「我很遺憾的是馬辦借此狠批我一頓，很有趁機洩憤的嫌疑，著實令人費解！」希望馬英九或馬辦收回激烈言論，在大選進入最後倒數計時，大人物該把精力放在使「蔡英文下架」，別真落實「內鬥內行，外鬥外行」的醬缸文化！

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