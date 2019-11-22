韓國瑜提「送學生出國、學分抵免」　政大教授打臉：早就有了

▲韓國瑜表示，若當選會送大學生出國交換一年。（圖／翻攝自韓國瑜直播）

記者錢玉紘／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜20日晚間開直播談青年政策，他提到，只要年輕人申請上大學就一定要「送出國」，還要修法，讓出國交換一年的人「學分照算」。不過，政大的教授徐世榮就在臉書上指出，韓國瑜所說的「抵免學分」政策，目前早已有類似的辦法。

韓國瑜在直播時表示，鼓勵台灣大學生、碩士生，甚至是博士生，在求學時一定要有一年出國做交換生，若未來他當選上總統，就一定會上申請上大學的年輕人出國，而且會修法，讓這一年的「學分照算」。他強調，這些配套就是要鼓勵年輕朋友，因為台灣資源很少，這種情況下不培養年輕優秀人才的話，台灣競爭力會很辛苦。



對此，政大地政學系教授徐世榮在臉書上質疑，「唉，韓國瑜是否不知道現在的作法？」他指出，以政大地政學系為例，若是學生出國當交換生，在國外所修類似專業課程，「只要在本系任課老師的同意下，都是可以抵勉國內類似的相關學分，不用再重修的，而且我們老師大概也多會抱持支持的立場」。



徐世榮建議，韓國瑜及其幕僚應該要多瞭解現行作法。

由於送學生出國的政見引起討論，韓國瑜21日晚間的直播中再次強調，政府一定會把錢找出來，「只要政府不貪污，只要政府不亂搞，錢絕對夠」、「不要花一大堆錢亂七八糟去養蚊子，蓋那麼多空在那邊的空間去養蚊子，我們是有神經病嗎？」