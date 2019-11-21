游錫堃陪掃街盛讚活力小伙子　吳怡農家族被攻擊：要求蔣萬安適可而止

▲前行政院長游錫堃陪吳怡農掃街。（圖／吳怡農辦公室，下同）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委候選人吳怡農，21日在前行政院院長游錫堃陪同下在濱江市場掃街。游錫堃稱讚吳怡農是一位充滿活力跟創意的年輕小伙子，也看到他最近的努力，有信心可以在藍大於綠的艱困選區翻轉。

有關近期吳怡農在網路上的聲量，已經快速攀升到第二名，贏過國民黨籍現任立委蔣萬安，兩人之間的競爭越加激烈。吳怡農表示，選戰還有一段日子，隨時戰戰兢兢不敢鬆懈，勤跑基層感受很深，氣勢有越來越旺。

另外，針對蔣萬安將在週日成立競選總部，許多幫忙站台的國民黨前輩，對他多有批評，對其家族說三道四。吳怡農反問蔣萬安，「是不是蔣委員本人的意思？」

吳怡農說，自己的家族、家人都不怕被檢視，但這並不是正面選戰，要求對手適可而止。他強調，希望雙方是在各種議題、政策上良性競爭，而不是用攻擊家人來打選戰。

吳怡農也提到，自己認識的朋友都知道要保護台灣，未來進入國會後，國防和軍中制度會是他的工作重點。對此，游錫堃也提到，吳怡農放棄美國國籍回台當兵，是非常愛台灣且認真的青年，呼籲選民全力相挺。

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