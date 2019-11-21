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242人聲援理大被捕！香港6法院「連夜開庭審理」　裁判官嘆：創新紀錄

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▲▼快訊／香港示威者衝出理大「快閃回巢」　港警發射多發催淚彈。（圖／記者宋良義攝）

▲有民眾為了聲援理大示威者遭到拘捕。（圖／記者宋良義攝）

記者朱世凱／綜合報導

香港不少示威者過去一週聚集在理工大學，和警方爆發激烈衝突。有網友為了聲援這些示威者，號召民眾到油尖旺一帶癱瘓交通，港警隨即拘捕多名人士。昨（20）日共有240人遭到控告起訴，是反修例風波以來，單日檢控最多人的一次；由於涉案人士眾多，因此檢察官將其分成14個案件，在全港6個裁判法院處理。多數法庭為了審理案件，被迫連夜開庭，讓裁判官羅德泉大嘆，真的是創下新紀錄。

綜合港媒報導，其中80人分成4案件在西九龍法院處理，60人分3案件在九龍城審理，東區法院則處理44名涉及3案件的被告，剩下60多人則分別在觀塘、屯門及粉嶺法院處理。據悉，被告們被押送到法庭後，多數要接見律師，或是等待法律文件遞送等流程，導致部分法庭要至晚上8點後才能開庭審判。

▼理大衝突持續延燒。（圖／路透）

▲▼香港1116,香港,三罷。（圖／路透）

裁判官錢禮直言，為何被告被扣留48小時仍未處理好文件，直指開庭情況極不理想，即便他開庭經驗豐富，也要到了晚上10點才完成每人的判決及保釋程序。更有法庭審理至凌晨1點多才結束，讓裁判官羅德泉不禁感嘆，這個結束時間果真是創下了新紀錄。

報導提到，判決結果出爐，大部分被告人士都獲准以現金保釋，但也有部分還押，因為他們自認無罪所以拒絕保釋。有消息指出，這些被保釋的人一度被判禁足油尖旺一帶，但有律師質疑涵蓋範圍太廣闊，最後才取消；全部法庭最終批准將案件延至明年3月再繼續審訊。

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