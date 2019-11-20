香港記協：警方拘捕至少13名記者、要求攝影下跪　已違反新聞自由

▲香港理工大學持續發生警民衝突。（圖／記者游宗樺攝）

記者張嘉晏／綜合報導

香港理工大學17日晚間成為示威者和港警間的戰場，香港記者協會稱，警方封鎖校園，甚至限制現場記者的進出自由，至少10多名校園媒體和網路媒體記者遭到拘捕。對此，他們發出聲明，譴責警方已經違反《基本法》中對於新聞自由的規定，要求予以糾正。

香港記者協會（記協）、攝影記者協會20日在臉書上發出聯合聲明，表示對於警方「限制記者進出理大採訪及拘捕一事」感到極度失望。記協指出，17日晚間，警方突然宣布封鎖理大校園，校內所有人包含記者，除非能夠出示記者證明文件，否則都會被視為暴動者拘捕。

▲理大示威者嘗試逃出校園，被警方壓制。（圖／路透）

記協指出，雖然部分校媒記者有在協會幫助下離開校園，但仍至少有13名校媒和網媒記者被捕。此外，警方還只容許在場的媒體以「一換一」的方式輪換記者，禁止已經撤離的媒體再進入採訪，「由於『一換一』措施之限制，大量服務外媒之自由身記者在電池用完後，被迫離開後，無法進入只能出不能入。」

記協表示，還有3名記者遭到胡椒槍近距離射擊、4名換班記者被槍指著嚇阻進入現場、1名持有效證件的攝影記者被警方要求跪下且解鎖手機。

記協稱，警方上述舉動不僅嚴重違反《基本法》中對新聞自由的規定，更是大大削弱了媒體對於警方行動的監察，希望警方立即予以糾正，開放現場媒體進行採訪、讓仍在校內的校媒記者撤離。

兩協會最後重申，根據《基本法》第二十七條的規定，所有香港居民都應該享有言論自由、新聞自由和出版自由，另外《公民權利和政治權利國際公約》中有關保障意見、維護新聞、出版及資訊發表自由的條文，亦已包括在《香港人權法案》第十六條內。