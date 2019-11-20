近900示威者「自首」離開理大　港保安局：會以「暴動罪」拘捕所有人！

▲李家超表示，已經有將近900人自首離開理大校園。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港理工大學目前已有多數示威者陸續離開，不過均被拘捕或是登記身分，至今仍有少部分人留守在校園內。香港保安局局長李家超表示，截至今（20）日上午，已有近900人從校園内出來「自首」，18歲以下佔了大約300人，有500至600名為成年人。李家超也稱，離開理大的人全部都會以「暴動罪」拘捕，警方接著會調查被捕者是否有犯罪行為。

李家超強調，目前仍希望能以和平有序方法解決事件，強烈呼籲校園内人士有罪自首，當局能給予醫療照顧及福利，「事情不可以這樣持續下去，任何人犯法都須負上法律責任。」他接著說，不論集結目的為何，但凡有人破壞，就已構成暴動罪，希望公眾不要被誤導。據悉，港警昨（19）日一共拘捕了730人，他們涉嫌不同罪行。

綜合港媒報導，香港中學校長會及香港輔導教師協會曾發聲明指出，校長代表經過與警方協調之後，安排18歲以下的學生可到特定位置由校長接走，警方不拘捕，只要拍照和記下身分證資料後，便可直接離開回家，不過這也讓警方保留了追究的可能；18歲以上人士則是立即拘捕。

▼理大現場滿目瘡痍。（圖／記者游宗樺攝）

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文則說，對於李家超以「自首」形容離開理大的人士感到錯愕，因為警方一直以來都承諾這不是拘捕行動，而是登記身份的行動，希望局方可出面澄清。

香港教育局局長楊潤雄表示，先前就有留意到有網友號召今早癱瘓交通，他想再次呼籲有關人士不要再做出堵路行爲，影響市民生活及學生正常學習。他也希望曾經參與示威的同學，能夠知道這可能是違法行動，也可能會影響自身人生安全，「相關學校也該針對他們的學生作適當告誡，幫助他們理解行為不對的地方」。

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