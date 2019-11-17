他見懷孕女友FB照片「出現陌生男點讚」　怒舉摔窗外…肋骨斷2截穿破肺！

▲布雷澤因不滿女友臉書有其他男人按讚，企圖將對方丟到窗外。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國肯特郡一名31歲男子，因為不滿女友的臉書上有其他男人按讚，且認為女友劈腿，多次毆打施暴，直到日前兩人再度為了此事爭執，男子一氣之下竟想將45公斤的女友舉起往窗外扔，導致肋骨斷裂穿刺肺部，法官目前以傷害罪將他起訴，預估將面臨至少3年9個月的有期徒刑。

根據英國《每日郵報》報導，布雷澤（Ashley Brazier）過去多次認為女友在FB上與其他男人互動頻繁，兩人時常為此爭執，甚至在案發前也曾爆發過一次大口角，布雷澤當著一歲孩童面前大罵女友是「狗娘養的！賤人」等粗口。

▲女友被緊急送醫後發現已有身孕。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

直到近日，布雷澤發現女友臉書上的照片有不認識的男性「按讚」，一氣之下再度對女友動粗。他將45公斤左右的女友一把舉起，試圖想要往窗外丟，女友緊抓著窗框，才讓自己沒有摔下樓，接著布雷澤對她一陣拳打腳踢，將她的肋骨打斷，甚至刺穿一邊的肺部。女方被緊急送往醫院搶救時，已經幾乎沒有意識。

經過警方調查，布雷澤多次毆打女友，甚至還會因為自己的疑心病，強迫將女友衣服脫光後光站在門外。醫療團隊在搶救後也意外發現，女方早已經有身孕。檢察官妮可爾森（Amy Nicholson）表示，布雷澤已經毀掉被害人的生活，過去布雷澤已有高達41項前科，如今因為重傷害女友，恐怕還得再罪加好幾等。