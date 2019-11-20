　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她受夠交往8年男友「行房都穿女性內衣」　劈腿白臉小王…慘遭浴室爆頭慘死！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲懷特交往8年的女友突然受夠的他戀物癖說要分手，慘遭毆打致死。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲懷特交往8年的女友突然受夠的他戀物癖說要分手，慘遭毆打致死。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國斯尼亞斯布羅克（Snaresbrook）日前發生一起恐怖情殺案。一名38歲的戀物癖男子，因為在和女友發生關係時，都習慣穿上女性內衣褲，交往8年的女友受不了在外劈腿，男子得知後趁著女方洗澡時，持金屬鈍器狂毆頭，在被逮捕時他表示，「我想要停止，但卻停止不了，我聽到她喉嚨發出咯咯的聲音，那一定是她最後一口氣」絲毫沒有悔意。

根據英國《每日郵報》報導，懷特（Roderick Deakin-White）和34歲女友帕森斯（Amy Parsons）交往八年，到了最近懷特發現，女友在外面有了第三者，兩人在口角中帕森斯也坦承自己確實與一名叫桑德斯（Mr Saunders ）的人約會。帕森斯也提到，自己早就受夠懷特有戀物癖，「每次在行房時都要穿上女性內衣褲，甚至連FB名稱也是女生的名字。」而在遇見桑德斯後，感覺自己可以過得更好，因此提出分手。

▲懷特交往8年的女友突然受夠的他戀物癖說要分手，慘遭毆打致死。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲帕森斯突然受夠男友戀物癖提出分手，慘遭殺害。

懷特對於女友想要分手的理由感到不解，兩人多次因此而爭執，直到案發當晚，帕森斯回家洗澡時，提到自己沖澡完就要去桑德斯家，兩人再度爭執。懷特站在浴室前徘徊，最後拿著鈍器衝進浴室，對著帕森斯一陣狂毆頭部，直到她最後倒地而死，懷特則是奪門而出。

警方接到報案後，立即逮捕了懷特，法院開庭時他面無表情地表示，「我不明白，為什帕森斯有時候對於我穿女性內衣褲感到喜歡，有時候卻又很厭惡，我只記得她滑倒在廁所了，很多血，我聽到她喉嚨發出咯咯的聲音，應該是斷氣前的聲音，我也聽不到周圍的聲音」。

據悉，懷特當時看到帕森斯傳給桑德斯愛心訊息後，幾乎情緒崩潰，於是做出殘忍的事情，此外在法院中也提到自己之所以會穿女性內衣褲，是因為兒時遭到家暴的陰影。訊後懷特被控謀殺、重傷罪，將等待最後宣判。

►►買起來不後悔，買起來送禮自用好實在

ET快訊
台中科技大學墜樓事故！23歲男「無生命跡象」送醫搶救
鳳凰颱風路徑大修正：急接近「東部近海北上」　明早可能發海警
消防女隊員遭爆享特權狂滑手機被拍！他再爆「只出勤一次」網戰翻
鳳山母女雙屍「媽頸部有刀傷」！爸同住2天沒發現悲劇：以為在冷
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

他膠帶封口殺前女友　變態登FB「狂PO生活照」反串過生活…妻子知真相崩潰！

日宅女秀格子襯衫超解！突解半邊扣「蹦出粉嫩肉圓」僅剩小灰繩遮凸起點

她領養7童經營80萬粉YT頻道　拍片太爛「就拿胡椒灑生殖器」逼鏡頭前賣笑！

國外Youtuber「超野性吃海鮮」竄紅　影片驚見手指敲碗…求救訊號惹議！

蠢哥「打3KG凡士林進手臂」當二頭肌　融化腐爛黏神經…半截肉變暗紫色！

協議可能「卡到明年」！美國迫於壓力恐讓步　取消5月至今所有加徵關稅

英駐港職員赴陸失蹤15天！拘留期間遭「毆打+剝奪睡眠」　英外相怒召大使

懷孕6月到森林散步…婦全身遭野狗群啃爛身亡！　自家狗狗恐也有份

她受夠交往8年男友「行房都穿女性內衣」　劈腿白臉小王…慘遭浴室爆頭慘死！

有飯不吃寧願吃土！　怪男20年來每天狂吞1公斤：牙齒超健康

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

協議可能「卡到明年」！美國迫於壓力恐讓步　取消5月至今所有加徵關稅

英駐港職員赴陸失蹤15天！拘留期間遭「毆打+剝奪睡眠」　英外相怒召大使

懷孕6月到森林散步…婦全身遭野狗群啃爛身亡！　自家狗狗恐也有份

她受夠交往8年男友「行房都穿女性內衣」　劈腿白臉小王…慘遭浴室爆頭慘死！

有飯不吃寧願吃土！　怪男20年來每天狂吞1公斤：牙齒超健康

Instagram風潮！手指紋路PS變「光滑噁香腸」　病態照讓用戶超傻眼

才剛和平換囚…美軍直升機墜毀2死　塔利班宣稱擊落

《軍情協定》剩3天失效！文在寅：日本國安有賴南韓　籲對話解決問題

英國首場電視辯論！兩大黨領袖支持度各半　強生：已和歐盟談好「貿易協議」

墨西哥南部6.3地震　震源深度11公里「2鄰國都有感」

拿娃娃吸引妹妹被打槍！屁柴「神秘繞圈圈」施法：快陪我玩～

行兇畫面曝！疑感情糾紛　男持菜刀闖車城代表會...下秒猛揮砍傷鄉代　

中信盃黑豹旗／育民滿壘暴投　秀峰1分險勝晉級16強

大專棒聯／文化單場4轟近3年最多　廖敏雄：3球風吹出去的

影／力抗紅色產業鏈　LED轉型成為明年投資趨勢

九合一大選「開早登晚」疑變造投票　監院糾正北選會移送檢調

央行公布108年Q3國際收支　經常帳順差較去年同期增14.5%

史上最詭異投法！日男大生谷口優成「下腰投球」驚呆60萬網友：恐怖...

12強／陳禹勳教玩球、陳鴻文盯動作　林凱威越級打怪有收穫

快訊／台中科技大學墜樓事故！　23歲男「無生命跡象」送醫搶救

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

打3KG凡士林進手臂當二頭肌　他整手臂爛半截

熱水管炸現巨坑　2男慘被熱水燙死

美參院通過「香港人權與民主法案」

28歲男星教召修自走砲慘死！2同袍下場出爐

北科大赴美失蹤留學生找到了

日宅女秀格子襯衫超解！突解半邊扣「蹦出粉嫩肉圓」

女童玩恐怖跳繩...拉近一看網嚇傻

吸腋下賺200萬美金　聞後自曝：很可怕

聯誼宅男「手抓薯條」　櫻花妹喊噁

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

勒斃公婆、中風夫　日婦心累吞藥

更多熱門

相關新聞

SBL球星偷吃女大生　暴打未婚妻簽約賠320萬　

SBL球星偷吃女大生　暴打未婚妻簽約賠320萬　

SBL球星周伯勳於2018年2月間到KTV唱歌時，與女大生在包廂外發生性關係，事後遭提告性侵，經北檢調查，兩度將周伯勳不起訴。但吳姓未婚妻為此與周伯勳大吵解除婚約，期間還遭周伯勳打傷，導致手部受傷，最後周伯勳為安撫吳女，簽下協議賠償320萬元，卻只賠了5個月5萬便沒再履行。北院11月18日開庭，周伯勳律師要吳女提出遭打傷的證據，卻遭法官吐槽，「協議書裡不都有寫了嗎？」，全案將於12月5日宣判。

超渣前任求救「想借6萬」結局神療癒

超渣前任求救「想借6萬」結局神療癒

被爆懷許志安小孩　黃心穎神隱7個月IG首發聲

被爆懷許志安小孩　黃心穎神隱7個月IG首發聲

女友劈腿女助理　男崩潰：打到妳當狗爬

女友劈腿女助理　男崩潰：打到妳當狗爬

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

關鍵字：

戀物癖女性內衣未婚妻劈腿

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

「車撞到碎掉」嚇醒　惡夢成真他魂斷街頭

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

Sandy男友「上億身家」起底！

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面