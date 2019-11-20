快訊／送大學生交換一年　韓國瑜晚間再拋配套措施「學分抵免」





▲韓國瑜開直播談時事。（圖／翻攝自韓國瑜直播）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜20日開直播談時事，針對台灣未來學生的競爭力問題，他再談之前提出的學貸免息、交換出國一年，以及補充「學分抵免」問題，如果學生申請上國外大學，「就一定送出去！」而且要修改法律，讓學生出國交換「學分照算」，回來就不用修同樣的學分。

韓國瑜20日晚間開直播泡茶，關於青年政策部分，他表示，他不只是擔心年輕人手上沒現金，「我最害怕世界忘記台灣，台灣忘記世界！」就是下一代台灣年輕人沒辦法跟海外世界接軌，包括思想、語言、機會發展。

「台灣人往內看不往外看，都是互相你看我我看你，不知道世界變化！」韓國瑜說，他鼓勵台灣大學生、碩士生，甚至是博士生，在求學時一定要有一年出國做交換生，至於是要去哪些大學？只要是教育部認可的海外大學，就可以依自己興趣去選。

韓國瑜說，如果他有機會選上當總統，就一定要把錢找出來，只要年輕人申請上大學，「就一定送出去！」然後要修改法律，讓出國交換一年的人「學分照算」，例如建築系、土木系等，台灣這邊學校學分一樣算，只要一承認之後，年輕學生就不用再修同樣學分。

韓國瑜強調，這些配套就是要鼓勵年輕朋友，因為台灣資源很少，這種情況下不培養年輕優秀人才的話，台灣競爭力會很辛苦，他最害怕世界忘記台灣，所以年輕人出去當交換生，這是一定要做的。

另外關於之前提出的學貸免息，韓國瑜說，他日前去拜訪一間私立高中，該高中董事長說，他們三分之一的人隔代教養，三分之一單親家庭，可是從高中開始就有很多經濟方面的問題，「所以去借錢，利息別擔心！政府幫你顧！」如果學生有能力還就還，若沒辦法的話，利息方面政府會跟銀行協調，只要銀行有利潤可以賺，政府其他就吸收。

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