快訊／住過的親戚房子也被爆料　韓國瑜：造謠！違反《選罷法》





▲韓國瑜開直播談時事。（圖／翻攝自韓國瑜直播）

記者袁茵／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜20日再被爆出曾買賣台北市大安區仁愛路三段24巷的「幸安名廈」樓中樓，並登記在「李姓屋主」名下，再度引起豪奢風波。韓國瑜20日晚間開直播回應，他已經委託律師提告，這種意圖使人不當選的行為是違反《選罷法》的，五年以下有期徒刑。

關於大安區房屋風波，韓國瑜20日晚間表示，他已經62歲了，所有房產在上次記者會就都講完了，這事情已經請律師提告。由於自己是候選人身分，所以情況會跟以前不一樣，這是意圖使人不當選，違反《選罷法》是公訴罪，五年以下有期徒刑。

韓國瑜強調，他不希望任何事情訴諸法律，因為他出來選舉，是希望靠理想政見讓選民投票，不是出來「找仇人」，「這不是我出來的目的！」

韓國瑜再重申，台灣90％的媒體都在監督在野黨，但世界各地民主國家有這樣嗎？應該是90％去監督執政黨，「這些媒體批判我，或說我選情不好都沒問題，但不要造謠，不要故意重傷！這樣違反媒體公正！」寧可選戰乾淨的輸，也不要骯髒的贏。

韓國瑜辦公室也在聲明中解釋，當時韓國瑜夫婦因為家庭因素借住親戚家，這屬於個人家庭規劃，卻被特定媒體拿來含沙射影，故意要引導成是韓國瑜個人財產，甚或扣上「炒房」污名，行為惡劣，完全喪失身為媒體的良心，不會姑息這種惡質的選舉操作。

韓國瑜辦公室辦嚴正表示，針對週刊的報導，「將委請律師正式對壹週刊提出告訴」。關於候選人夫婦一家人的房產資訊，已經召開記者會公開說明過，所有交易上並無不法，也籲請媒體報導時務必查核事實，並避免偏頗標題造成民眾誤解，「若未來再發生類似情形，將直接提告，以正視聽」。

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