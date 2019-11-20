香港人權法案「違反國際法」　陸外交部批評美方：玩弄雙重標準、干涉內政

▲香港理工大學現場一片混亂。（圖／記者游宗樺攝）

記者朱世凱／綜合報導

美國國會參議院19日審議通過「香港人權與民主法案」，大陸外交部發言人耿爽對此回應，「該法案罔顧事實、混淆是非、違反公理，玩弄雙重標準，公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。」

耿爽表示，5個多月來，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重危害公眾生命和財產安全，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線；當前香港面臨的根本不是所謂人權和民主問題，而是盡快止暴制亂、維護法制、恢復秩序的問題。

▼耿爽認為，應該先盡快恢復香港穩定秩序。（圖／記者宋良義攝）

他也稱，中國中央政府將繼續堅定支持香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子，保護香港居民生命財產安全，維護香港繁榮穩定。

耿爽接著說，香港回歸祖國以來，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功，香港居民享有前所未有的民主權利，依法充分行使各種自由；美國國會有關法案全然無視客觀事實，全然無視香港居民的福祉，出於不可告人的政治目的，把香港暴力分子大肆打砸燒、無差別地欺凌和攻擊無辜市民、強行霸占校園並圍攻青年學生、有組織地襲擊警察等違法犯罪行徑粉飾為追求「人權」與「民主」。

▼耿爽認為，美方企圖美化示威者行為。（圖／記者游宗樺攝）

耿爽分析，美方目的就是要為示威者撐腰打氣，破壞香港的穩定，「美方這一惡劣行徑不僅損害中方利益，也會損害美國自身在港重要利益。美方任何企圖干預中國內政、阻礙中國發展的把戲都不會得逞，到頭來只會是枉費心機一場空。如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決反制，堅定維護國家主權、安全、發展利益。」

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