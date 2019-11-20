香港理大逾10名示威者「深夜逃出校園」　防暴警秒追捕壓制…下水道脫逃也失敗

▲10多名示威者嘗試逃出理大，最終遭到防暴員警壓制。（圖／路透，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港警方近日封鎖理工大學出入口，設法讓示威者無法順利脫困。消息指出，已有大部分示威者陸續離開，不過均被拘捕或是登記身分；其餘少數人則拒絕踏出校園。昨（19）日晚間，有超過10名示威者嘗試逃出理大，防暴警察見狀立刻上前追捕壓制，也有人企圖走捷徑或是下水道離開，卻依舊失敗。

綜合港媒報導，昨（19）日晚間10點半左在，有大約20名義務急救員在教育界立法會議員葉建源陪同下，離開理大校園；不料當急救員在校園外登記身份證或檢查包包時，約10點42分左右，有一批示威者從校內奔逃，隨即被防暴員警發現，並且逐一被制伏，按在地上綁上束線帶。

報導指出，共有12男3女因此被捕，詳細人數尚不清楚；另外，在當天晚間8點多時，也有人企圖走小路逃跑，卻遭到警方發射胡椒球彈擊退，被迫撤回校內。除了從路面上逃走外，還有許多人嘗試用不同方法突破重圍，包含從下水道離開。不過有示威者透露，在底下走著走著，水就淹至了胸口，步行超過一小時的脫逃計畫宣告失敗。

▼有示威者試著從下水道離開卻仍失敗。（圖／路透）

據悉，18日有近百名示威者從連接8期校園的行人天橋上，靠著「繩索垂降」逃到漆咸道南天橋的道路，並且坐上接應的機車離開，不過目前已被警方掌控。港警警告，目前已經沒有所謂的安全出入口，切勿再冒險突圍。

值得一提的是，19日新上任的警務處長鄧炳強，在防暴警察陪同下於當日晚間10點多到理大現場視察，但並未進入校園，只在現場逗留10多分鐘便離去。

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