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11/9花卉農業饗宴盛大開展！中市府邀請您共享愛與希望之城

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▲▼ 新社花海,臺中國際花毯節,小王子,玫瑰星球。（圖／臺中市觀光旅遊局提供）

▲今年花毯節取得法國聖．修伯里協會《小王子》正式授權，以「愛與希望─小王子的星球之旅」為題。

圖、文／臺中市政府觀光旅遊局提供

臺中國際花毯節自2016年移師后里後，睽違3年再次回到新社，於11/9（六）日至12/1（日）與新社花海、中臺灣農業博覽共同舉行。臺中市市長盧秀燕表示歷年(2011～2016年)新社花海與花毯節兩相結合的活動，不僅累積1,172萬參觀人次，更為新社帶來周邊經濟效益高達77.4億元，今年市府全力拼節慶經濟，規劃更勝以往，除花海及花毯節外，更有中臺灣農業博覽會的加入，活動內容豐富，值得期待，預期將吸引超過200萬觀光人次到訪遊賞。

今年花毯節取得法國聖．修伯里協會《小王子》正式授權，以「愛與希望─小王子的星球之旅」為題，全球首創由花卉藝術描繪書中世界、展示人生哲理，希望帶給民眾視覺與心靈的雙重體驗。花毯節展區占地1.8公頃，使用近25萬株花草，10款花種如四季海棠、萬壽菊等打造立體花卉藝術裝置。吸睛亮眼的200米玫瑰圖騰則是大百日草、波斯菊等10色花卉，以灑播及種植方式完成，另外，由千朵新鮮玫瑰佈置的花艷廊道，預計將成為此次花毯節打卡熱點之一。

請繼續往下閱讀...

今年主花毯裝置─玫瑰星球，自上午9點至下午4點，將於每個整點以機械動態方式呈現小王子與玫瑰相逢的場景，周邊圍繞著為二人慶祝的小狐狸、大象等經典角色，觀旅局局長林筱淇進一步表示11/5（二）首度推出的實景空拍CF，除了畫面帶領民眾搶先遊歷各星球，更以劇情式拍攝手法展現裝置作品的內涵，用想像與美感讓聖．修伯里的人生哲學「動」起來，嶄新的呈現方式將能讓更多人感受「小王子」帶給世人的美好，誠摯邀請大家前來近距離感受花卉的生命力。

▲▼ 新社花海,臺中國際花毯節,小王子,玫瑰星球。（圖／臺中市觀光旅遊局提供）

▲▼ 新社花海,臺中國際花毯節,小王子,玫瑰星球。（圖／臺中市觀光旅遊局提供）

此外，中臺灣農業博覽會則由臺中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣4縣市政府共同辦理，展現中部四縣市各具特色的農特產外，也藉由「幸福悠遊臺中」、「品味南投館」、「彰化優鮮館」及「幸福苗栗」等四大主體展區，展示未來農業發展願景，以行銷中彰投苗休閒農業、精緻農業，吸引民眾進一步到四縣市觀光旅遊，帶動農村觀光旅遊風潮；中部四縣市首長及代表們共同保證及推薦轄內優質農特產品，期望拓展中臺灣農業產業文化與特色農產品知名度，帶動地方經濟繁榮。

往年人潮總是擠爆新社交通動線，市長盧秀燕表示為舒緩交通壓力，開展期間已規劃豐原線、太原線、東勢線（假日）、櫻木花道線等四條接駁路線，民眾可搭臺鐵至豐原站，或將愛車停至太原、大坑經補庫、中興嶺等停車場，再轉乘免費接駁專車前往展區，其次，花毯節期間國道四號往豐原方向道路施工封閉，且每日早上8點至下午6點展區內皆有交通管制，呼籲民眾多多利用市府所規劃的大眾運輸工具，紓解交通壓力同時節能減碳、友善環境。

活動開展進入倒數計時，現場進行最後整備，為使活動順利推展，確保施工安全與品質，目前花毯及中農博展區皆管制人車進入，不開放民眾入內參觀，請各位遊客朋友勿於此期間前往參觀，避免撲空。花毯節及中農博將於11/9盛大展開，為期23天，免費入場，場區開放時間為上午8時30分至下午4時30分(夜間不開放)，歡迎海內外的遊客都來臺中閒適遊山城、漫步賞花毯，年底最美麗的花卉饗宴及最豐盛的農業活動期待您蒞臨同樂。

活動時間：2019/11/9～2019/12/1
開放時間：8：30～16：30
活動地點：臺中新社區農委會種苗場第二農場

臺中市政府觀光旅遊局 廣告

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