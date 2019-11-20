中市府拼節慶經濟　「臺中國際花毯節」帶你玩山城

▲新社魅力商圈共有35個會員商家，民眾提早安排假期，就能體驗悠閒、慢活的旅遊氣氛。

圖、文／臺中市政府觀光旅遊局提供

2019臺中國際花毯節於11/9（六）盛大展開，今年以「愛與希望─小王子的星球之旅」為主題，全球首次以花卉裝置藝術打造的小王子故事場景於新社呈獻，臺中市長盧秀燕表示新社魅力商圈35個會員商家，涵蓋葡萄、枇杷、香菇、文心蘭、香水百合等農特產品特色店家及知名景觀民宿餐廳，馬力埔休閒農業區及抽藤坑休閒農業區更蘊育眾多體驗式休閒農場，歡迎大家提早預約安排假期，體驗山城悠閒、慢活的旅遊氣氛。

自2011至2015年，臺中國際花毯節與新社花海共同辦理以來，參觀人次及經濟效益年年攀升，5年共累計1,172萬參觀人次、經濟效益高達77.4億元，今年花毯節再度回歸，與新社花海及中臺灣農業博覽會聯合開辦，預期將吸引超過200萬觀光人次到訪遊賞，創造23億3,600萬觀光產值。新社素有「中部後花園」、「臺灣普羅旺斯」的美稱，臺中山城地區為迎接國內外遊客到訪新社花海暨臺中國際花毯節，在地休閒農業導覽協會規劃在區內規劃出7條主題旅遊路線：「綠線─生態慢活」、「黃線─花海」、「紅線─人文歷史」、「紫線─浪漫」、「藍線─天空夜景」、「粉紅線─春天桃花」及「咖啡線─香菇」，遊客只要沿著全區電線桿標誌的顏色，就可以探訪特色商家及私房景點，來趟新奇有趣的新社發現之旅。

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市府觀旅局局長林筱淇表示為配合「擴大國旅秋冬遊」活動，花毯期間入住指定旅館或民宿，每房最高現折1000元，另外民眾持花毯節開展當月入住臺中市合法旅宿業的發票或收據等證明文件，於花毯展區服務台可兌換每日限量「小王子公益禮盒」，並且加碼抽機票、住宿劵。另外，臺中市30家民宿業者加碼推出「2820 愛花愛你 賞花方案」，住宿搭配早餐或下午茶單一特價2820元，部分商家更加碼推出一泊二食、農事體驗、DIY課程等專屬優惠，同時，新社商家總動員推出花毯期間限定方案，在指定店家用餐不僅有折扣，更有買一送一、免費香菇冰淇淋、免費飲品等優惠、香菇伴手禮、體驗DIY活動等享優惠價。

除了到新社與小王子共遊各星球，還可順遊臺中山城週邊東勢、石岡及和平區，11月起柑橘、甜柿陸續成熟，紅遍東勢一帶，正是採摘水果的好時節，走訪石岡老街、穀倉及土牛客家文化館一探濃濃的客家歷史及人文氣息，和平谷關溫泉、八仙山及大雪山國家森林遊區更是泡湯、吸收森林芬多精的最佳選擇，山城地區「慢活」、「慢食」、「慢遊」三慢特色的旅遊廊帶已然成形，花毯節期間來趟山城之旅，來一場找回初心的身心靈饗宴。

活動時間：2019/11/9～2019/12/1

開放時間：8：30～16：30

活動地點：臺中新社區農委會種苗場第二農場