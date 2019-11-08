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電商跨界米其林料理　時髦泰菜即食火鍋「雙11前夕」獨家開賣

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▲▼雙11,1111,PChome,baan,米其林。（圖／PChome24h購物提供）

▲PChome網路家庭董事長詹宏志（左）和「baan Taipei」負責人林泉（中），於今日（8日）宣布在雙11前夕合作推出的獨家3款火鍋湯底將上線開賣。（圖／PChome24h購物提供）

記者萬玟伶／台北報導

近年在電商興起與快速發展下，連帶與物流的配合也愈來愈頻繁且快速，如今不只講求提供給消費者優惠價格，更進一步推出差異化商品，並力求以快速又兼顧品質的標準，將商品宅配到府。PChome24h購物即在雙11前夕，宣布與來自泰國曼谷《米其林指南》必比登推薦的泰菜品牌「baan」合作，推出獨家3款火鍋湯底，11/10起於PChome24h購物限量上線。

泰語的「baan」正是「家」的意思。泰國的「baan」是曼谷米其林一星主廚Thitid Tassanakajohn（Chef Ton）開設的泰式家常菜餐廳，去年年底與以「MUME」獲得《台北米其林指南》一星肯定的主廚林泉合作，在台北開設首家海外分店「baan Taipei」。林泉表示，「baan」的核心理念就是呈現「家」料理的氛圍，店內料理是以純手工、新鮮食材製作，此次與PChome合作推出的3款火鍋湯底，並非餐廳原有品項，從討論到確定成品也花了8個多月的研發時間，最終規劃將湯底、香料、調味等食材分開包裝，讓消費者拿到後再一起煮食，最終呈現宛如直接在餐廳品嚐的新鮮生猛風味。尤其在秋冬時節，與家人圍坐一桌吃著火鍋，正好與「baan」想傳達的家溫度不謀而合。

PChome網路家庭董事長詹宏志表示，市面上大量生產的冷凍食品與近來興起的外送食物平台，反映了現代人工作忙碌，因此在吃飯這件事上講求快速、卻對美味妥協的選擇。因此詹宏志希望，藉由此次首度跨界米其林名廚料理，以及有效率的低溫配送系統，讓每個人家中的餐桌也有機會偶爾吃到好品質的即食美味，同時也把廚師們精湛的廚藝，與人們忙碌的生活拉得更近。但他也認為，冷凍食品永遠不能取代好的餐廳與廚師，因此他也鼓勵大眾既然省下時間，找機會更要抽出時間，親自走進餐廳享受大廚端出的現煮料理。

即將推出的3款火鍋湯底，分別有泰式椰漿、泰式綠咖哩、泰式酸辣3種風味，11/10晚上20：00於PChome24h購物開賣，全台力拼下單後24小時宅配到貨，首波份數各風味限量2,000份，另有買滿3盒就加碼送食材的活動。

▲▼東森購物，大同電視。（圖／東森購物提供）

▲東森購物11/10必搶商品，只要5,999元就能把40吋大同淨藍光電視搬回家。（東森購物提供）

同樣迎戰雙11，東森購物也將於11/9推出活動價1,111元的KOSE 藥用雪肌精化妝水500ml (SAVE the BLUE守護海洋版)、新機價狂砍近2,000元的Apple iPhone 11 Pro Max 256G， 11/10推出現折3,102元的 SONY Xperia 5 (6G/128G) 6.1吋八核雙卡智慧手機、活動價5,999元的大同40吋淨藍光電視搶吸買氣。

雙11期間更推出「新會員滿額禮」，凡新會員消費滿3,000元，登記即可獲得「鍋寶陶瓷杯」(數量限量)、消費滿額天天抽「漢來海港城餐券」2張、週週抽「1,212折價券」、全月再抽「老爺酒店住宿」券、每日4個時段最高搶「1,111折價券」，以高人氣的品項與精緻餐旅券寵愛會員。

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