高雄立委登記藍綠強碰！凍蒜加油比大聲　警逐人牆擋中間

▲國民黨立委聯合登記。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

2020總統大選和立委選舉從本月18日到22日受理登記，國民黨高雄區域立委候選人聯合登記選在20日上午帶著後援會一起到選委會登記，不過8位立委候選人各帶大批人馬準備到選委會登記時，卻巧遇民進黨立委賴瑞隆也剛好到場登記，雙方在選委會外呼口號，越喊大聲，就怕起衝突，警方還派人擋在中間。

▲國民黨立委聯合登記遇民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者翁進忠攝）

八位國民黨立委候選人帶著各自的加油團一早9點集結在鳳山行政中心外，高舉手板大喊口號，為候選人加油，原先預期8區立委候選人能夠一起大進場到選委會，但立委候選人陳美雅因車輛拋錨，直到10點半才到場。

民進黨立委賴瑞隆也選在同個時間到選委會登記，兩方人馬狹路相逢，誰也不讓誰，一邊大喊「國民黨加油、韓國瑜凍蒜」，還為同樣為高雄第八選區立委候選人陳麗娜加油，另一邊也不甘示弱大喊「賴瑞隆凍蒜、蔡英文凍蒜」，兩邊越喊越激烈，比誰比較大聲。

▲警方擋在中間。（圖／記者翁進忠攝）

雙方人馬就卡在門口，互相比聲勢，警方則隔在中間以防衝突發生，直到先到的立委賴瑞隆進去登記後，國民黨才向前走，對於不同聲音在旁，賴瑞隆說「這次是台灣民主一面我充分尊重，他喊他我們走我們的，不是誰大聲誰贏」。

國民黨高市黨部主委莊啟旺表示，「我們依照我們既定的時程八席立委來做共同登記，剛好是一個巧遇，那我們也有風度，等他們民進黨立委登記完畢之後，我們才做一個前進的一個動作，絕對沒有什麼針對。」

▲雙方比聲勢比排場。（圖／記者翁進忠攝）