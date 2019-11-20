快訊／吳敦義親自帶隊！國民黨16位不分區立委站出來面對質疑

▲吳敦義。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨20日下午3時於黨部舉行不分區立委聯合記者會，介紹前16名不分區立委，包含國民黨主席吳敦義也將親自出席，他們共同面對媒體提問，解除外界對他們的諸多質疑，象徵不分區立委名單正式進入編組。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

國民黨15日召開臨時中常會調整不分區名單，16日召開中央委員會，列入不分區名單的34名候選人在會中自我介紹一分鐘，最後由210名中央委員投票決定。根據最後投票結果，排名第17位的前陸委會副主委張顯耀獲得57張同意票，106張不同意票，成為唯一被刷掉的不分區立委提名人，預計由排名第18位的國民黨全國黨代表牛春茹遞補。

國民黨預計21日上午10：30由下屆不分區第一、黨團總召曾銘宗帶隊，率不分區立委提名人在台大校友會館開記者會，由陳以信、吳怡玎兩位獲提名的青年代表發表聲明，再前往中選會辦理登記不分區立委選舉，但吳敦義不出席；由於張顯耀未通過、范成連自行退出，如果吳敦義在核定名單時不遞補，將只提32席。



國民黨不分區立委名單：



1.曾銘宗（立委）

2.葉毓蘭（前警大教授）

3.李貴敏（前立委）

4.吳斯懷（退將）

5.鄭麗文（前立委）

6.林文瑞（全國農田水利會長）

7.廖婉汝（屏東縣黨部主委）

8.翁重鈞（前立委）

9.吳怡玎（高盛集團前總裁）

10.陳以信（前總統府發言人）

11.張育美（中常委）

12.李德維（中常委）

13.溫玉霞（台商）

14.吳敦義（國民黨主席）

15.謝龍介（台南市議員）

16.車宜靜（救國團主任葛永光的妻子）

17.牛春茹（國民黨全國黨代表）

18.范成連（中常委）（11月19日下午宣布退出提名）

19.李玉蟬（心理諮商師）

20.曾文培（中常委）

21.王桂芸（前台北榮總護理部主任）

22.謝瀛華（台北醫學大學附設醫院家醫科醫師）

23.侯佳齡（中常委）

24.耿繼文（中華民國退休警察協會總會長）

25.邱素蘭（會計師）

26.王裕文（台灣勞工總工會理事長）

27.李惠蘭（台北市學校教育產業工會理事長）

28.張智倫（前立委張慶忠之子、會計師）

29.史雪燕（中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長）

30.連元章（世界華商經貿聯誼總會創會會長）

31.許謹如（懷寧國際醫控公司國際醫療部長）

32.黃璉華（中國醫藥大學護理系教授）

33.林有志（國民黨組發會主委）

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