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追撞車禍慘淪夾心！淡定姊「現場大嗑剉冰」壓驚　還佛心問2車主：要吃嗎？

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▲▼ 追撞車禍慘淪夾心！淡定姊「現場大嗑剉冰」壓驚　還佛心問2車主：要吃嗎？ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲淡定姊「現場大嗑剉冰」壓驚。（圖／翻攝爆怨公社）

記者林昱萱／綜合報導

大部分人遇到車禍時，通常都會感到相當慌亂、緊張，但這名淡定姊未免也太讓人佩服啦！原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，發生車禍當時天氣很熱，所以就買了一碗剉冰邊吃邊等警察，順便做筆錄。不過，原PO可愛又霸氣的行徑也讓她的朋友及網友們都嗨翻啦！

原PO表示，「很多朋友都跟我說⋯⋯每次看到車禍宣導影片，或是車禍現場就會想到我....」她也提到，「我個人認為，處理車禍正常的SOP是，確認是否有人傷亡？盡速報警請求協助、擺放三角號誌，避免追撞造成二度傷害、接下來就是警察和保險公司的事啦！」

請繼續往下閱讀...

車禍發生當時是三連撞，而原PO的車正是中間的夾心餅乾，但她也樂觀地說，「因為事發在中午天氣炎熱，雖說，我追撞，但肚子餓還是要吃東西啊！買碗剉冰填肚子壓壓驚，邊吃邊等警察，順便做筆錄，這樣真的很好笑嗎？」此外，善良的原PO還有問另外兩名車主要不要吃，但由於兩方都不餓，所以她就只買自己的。

最後，原PO也無奈提問，「警察說我很樂觀，被我撞的阿姨非常無奈，我媽媽妹妹很無奈，朋友都笑我，我....真的很像路邊看戲的大嬸嗎？」對此，網友們看到後紛紛留言表示，「真的太可愛啦！」、「心態很棒」、「我喜歡你的觀念」。

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