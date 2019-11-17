他「結婚2年」心癢吃回頭草！搞大前女友肚子還喊：老婆已經原諒　正宮狠打臉

▲男子偷吃前女友，還搞大對方肚子。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿宏」（化名）和妻子結婚才短短2年，卻又和前女友藕斷絲連，甚至還發生性行為，導致對方懷孕，種種行徑都讓他的妻子氣壞了，向法院提起告訴，但阿宏卻主張已經獲得老婆原諒，主張對方已經失去告訴權，卻慘遭打臉。

判決指出，阿宏和妻子結婚後，卻還是和前女友往來，並發生性關係，甚至還搞大對方的肚子，讓他的妻子感到相當氣憤，因此一狀告上法院，而阿宏不滿自己被判2月徒刑，上訴時主張，老婆已經原諒他的行為，已經喪失告訴權。

阿宏拿出老婆的手寫紙條，而上頭提到，「如果，真的對她的虧欠，你一直無法放下，真的選擇她，帶她走吧！重新開始你們的生活，我沒關係！因為你在我身邊卻一直掛念她，那種感覺更痛更不好受。想解決，約她出來，當面選擇和做決定吧！」、「得以後不要再回頭來找我，也不要再想念我的好，不要和她真的可以一起生活了，才又覺得你愛的人是我，我會放下對你所有的眷戀」。

阿宏以此主張自己已經獲得老婆原諒，但他的妻子打臉表示，寫信當時根本不知道兩人通姦，只是覺得丈夫與前任藕斷絲連，才會用寫紙條方式溝通，沒想到丈夫最後才坦承跟對方發生性行為，還導致對方懷孕，而她也提到，在知道丈夫通姦之後，自己就搬回娘家，並沒有打算原諒他。

對此，法官認為，無法認定阿宏的妻子有縱容通姦的行徑，因此駁回阿宏的上訴，仍舊依法判他2月徒刑，得易科罰金6萬元。

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