偷走安全帽...他留神秘犯案紙條：怪盜「雞」德！苦主秒傻眼：誰家死小孩？

▲偷走安全帽的人，還在現場留下超離譜紙條。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者林昱萱／綜合報導

這...未免也太誇張了啦！一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享一段經歷，畫面中他拿著一張黃色紙條，上頭竟寫著，「安全帽我收下了」但更離譜的是，下方竟還署名了「怪盜雞徳」讓原PO感到相當傻眼。

原PO貼文表示，「這到底三小，誰家的死小孩... 快把安全帽還給我啦...」從畫面中可見，偷走原PO安全帽的人，在現場留下一張看起來像是隨手撕下的紙條，而該張黃色紙條上還寫著「安全帽我收下了」，但讓人傻眼的是，下方竟然還假冒無數少女的二次元偶像「怪盜基德」，用惡搞方式署名「怪盜雞德」，另一邊還畫了一個基德圖案，讓人感到相當傻眼。

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貼文一出，立即引發網友熱議，短短幾小時就吸引近萬名網友案讚，「太有梗了啦」、「我真的快笑死」、「以後偷東西都說是『雞』德」、「白目真的白目」、「只能找柯南幫忙了」。另外，也有網友憤怒表示，「偷東西還這麼理所當然」、「真的太誇張」。

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