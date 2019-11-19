SPA館藏特殊按摩...她用手「1小時1900元」跪地套摸！　壞壞到一半遭警破門

▲小乃在SPA館內從事半套性交易。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿傑」（化名）在台南開了一間SPA會館，但他卻讓小姐在裡面從事半套性交易，每小時收費1900元，而小姐獲得1000元，他自己則從中抽成900元。對此，台南地院認為，阿傑的行徑已經觸犯圖利容留猥褻罪，因此判他3月徒刑。

判決指出，阿傑是該間SPA會館的負責人，但他卻於7月間雇用女子「小乃」（化名），以一小時1900元的價格，讓她到店裡為男客從事半套性交易，而自己則從中抽成900元。阿傑與小乃偷偷摸摸的從事一個月後，又有名男客到店內消費，在阿傑接待之後，便由小乃到房內服務交易。

不過兩人才剛開始沒多久，隨即就有警方持搜索票前往搜索，而阿傑、小乃也當場被捕。另外，阿傑於警詢時坦承不諱，被依妨害風化罪起訴。對此，法官認為，阿傑從事容留猥褻行為之色情交易，敗壞社會風氣，誠屬不該，審酌他的經濟裝況、教育程度後，依法判他3月徒刑，得易科罰金，仍可上訴。

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