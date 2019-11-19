　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

SPA館藏特殊按摩...她用手「1小時1900元」跪地套摸！　壞壞到一半遭警破門

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲按摩。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小乃在SPA館內從事半套性交易。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿傑」（化名）在台南開了一間SPA會館，但他卻讓小姐在裡面從事半套性交易，每小時收費1900元，而小姐獲得1000元，他自己則從中抽成900元。對此，台南地院認為，阿傑的行徑已經觸犯圖利容留猥褻罪，因此判他3月徒刑。

判決指出，阿傑是該間SPA會館的負責人，但他卻於7月間雇用女子「小乃」（化名），以一小時1900元的價格，讓她到店裡為男客從事半套性交易，而自己則從中抽成900元。阿傑與小乃偷偷摸摸的從事一個月後，又有名男客到店內消費，在阿傑接待之後，便由小乃到房內服務交易。

不過兩人才剛開始沒多久，隨即就有警方持搜索票前往搜索，而阿傑、小乃也當場被捕。另外，阿傑於警詢時坦承不諱，被依妨害風化罪起訴。對此，法官認為，阿傑從事容留猥褻行為之色情交易，敗壞社會風氣，誠屬不該，審酌他的經濟裝況、教育程度後，依法判他3月徒刑，得易科罰金，仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

畫家「摩鐵盡情偷歡」辣人妻！留下「激情衛生紙」民事代價15萬　刑事不起訴

與女助理戰遍各大摩鐵！車上鹹濕對話曝：像九官鳥　已婚主管：身上都是妳味道

她等結帳「頭髮被暴力猛扯」！整顆頭拉到後仰　大媽無辜笑：我想看是不是假髮

ET快訊
宋米秦「上億身家」背景曝光！自掏300萬單飛創業
台版《寄生上流》！打掃阿姨帶一家四口住進台商家　她一開門傻了
「最美空姐」裸紗側露蜜臀曲線　一轉正面炸出I字溝
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前保齡球國手轉戰游泳教練　下課遭小黃撞昏慘截肢...妻當場哭癱

強要空姐擦屁露鳥被控猥褻性騷擾　美籍胖老外3月病逝獲不起訴

假喇嘛5天內性侵2女子　竟辯：我小時候有精神病請減刑

「出火部落」疑點菸引燃地下天然氣　男全身60％燒傷送醫躺加護搶救

SPA館藏特殊按摩...她用手「1小時1900元」跪地套摸！　壞壞到一半遭警破門

酒駕自撞男氣護理師「當我是乞丐」　嗆聲完慘撞急診玻璃門

不爽被罵...扯男嗆：一命賠一命！4ml強鹼從主管頭淋下　他痛苦哀號雙眼全瞎

狠心後母虐死前妻4歲兒再燙傷5歲女　二審再加2年8月

沒煞車衝校門！游泳教練遭撞命危　女運將過失重傷害送北檢哭喊：對不起

屏東男與女友談分手...自砍手臂鮮血直流！警安撫苦勸化解危機

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

前保齡球國手轉戰游泳教練　下課遭小黃撞昏慘截肢...妻當場哭癱

強要空姐擦屁露鳥被控猥褻性騷擾　美籍胖老外3月病逝獲不起訴

假喇嘛5天內性侵2女子　竟辯：我小時候有精神病請減刑

「出火部落」疑點菸引燃地下天然氣　男全身60％燒傷送醫躺加護搶救

SPA館藏特殊按摩...她用手「1小時1900元」跪地套摸！　壞壞到一半遭警破門

酒駕自撞男氣護理師「當我是乞丐」　嗆聲完慘撞急診玻璃門

不爽被罵...扯男嗆：一命賠一命！4ml強鹼從主管頭淋下　他痛苦哀號雙眼全瞎

狠心後母虐死前妻4歲兒再燙傷5歲女　二審再加2年8月

沒煞車衝校門！游泳教練遭撞命危　女運將過失重傷害送北檢哭喊：對不起

屏東男與女友談分手...自砍手臂鮮血直流！警安撫苦勸化解危機

前保齡球國手轉戰游泳教練　下課遭小黃撞昏慘截肢...妻當場哭癱

3孩童池邊「磁鐵垂釣」　竟拉出2枚「二戰未爆彈藥」！

台灣基進赴中選會登記參選　吳音寧現身力挺：拒投立場搖擺、性格投機政黨

幼貓遭棄暗巷...女大生心疼收編　3個月後她驚呼：我養的是狗

直擊／理工大示威者撤離　學者聲援：不該逮捕救護員、社工　　

《意外發現的一天》金惠允學院風穿搭超顯瘦　5個搭配技巧變成時髦OL小姐姐

影／台商回流資金0？　別被唬了！余宛如把真相一次還原看這裡

家長到教育部「檢查課本」破謠言：小四連性交都沒教，怎麼會教肛交？

不分區車宜靜是誰？　吳敦義駁「太太閨蜜」：她是做社會服務的

12強／最強後勤暖心寫卡片　感謝中華隊扛起球迷期待

社會熱門新聞

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

輔大女學生為愛找法師...慘當小四

刺殺16歲男！兇嫌弟「曝真相」：哥哥找我碴

台中UBER司機半夜救妹快閃尿：腎上腺素激發醒了

新北女大生慘成白骨！他崩潰帶警挖屍下跪

陳菊首勝！「去死」女韓粉造謠貪汙遭判刑

愛女被載出門卻慘死！父母崩潰提告　他要賠千萬扶養費

被抓姦賠750萬元！小王人妻求少一點：沒經驗　法官准了

國標舞人妻搭舞師車　綠帽夫崩潰

妻少說10筆私房錢　警夫漏報罰14萬

2友怕被波及秒落跑　獨留少年遭刺亡

應召女壞壞好友3次　嗆要嘛一起瘋

小黑狗受困火場掙扎　警及時解救

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

港30位校長理大救學生　示威者自首

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

林志玲、AKIRA婚禮驚見「日本大咖天王」

《Doctor X》驚見AV女優！30秒彩蛋網噴鼻血

台灣妞曝「真實的林志玲」：做人很成功

更多

最夯影音

更多
「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面