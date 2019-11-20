館長PO海陸英姿批吳斯懷「叛徒」：有你這種長官是恥辱和不幸





▲吳斯懷穩坐國民黨不分區名單第4位。（圖／記者黃克翔攝）

記者張靖榕／綜合報導

隨著國軍退將吳斯懷近日被列入國民黨不分區立委第4名，他過去和中共過從甚密的種種紀錄都被社會拿出來一一批評，連知名網紅館長陳之漢也看不下去。館長20日PO出自己在海軍陸戰隊服役時的照片，痛批吳斯懷「叛徒」。

吳斯懷身為陸軍中將退役身分，和其他數名國軍退將赴中「交流」，甚至聽訓中共國家主席習近平，聽到中國國歌時還起立。在兩岸政治關係及自己的國軍背景下，吳斯懷日前更被起底在節目中「教解放軍如何對付美國」，要中方先好好準備自己，不要在沒準備好的時候引起美、歐等國的注意。

▲館長陳之漢在臉書PO出在海軍陸戰隊服役時的英姿，表示至今對國家始終忠誠。（圖／翻攝自臉書專頁「飆捍」）

對此，吳斯懷特地上Youtuber「高雄歷史哥」的節目表示，因為和其他數十名國軍退將事前都不知道活動是由習近平主持，直到人上台後，礙於「國際禮儀」的關係，「不能起來說拔腿就走吧」，更強調「我不會去唱中共的國歌」！然而影片19日播出來後，隨即被已故作家李敖的兒子李戡在臉書發文打臉。

李戡表示，吳斯懷說2016年去北京，因不知道習近平要出席演講，否則會以不出席回應，「吳先生真好意思鬼扯，這種活動，百分之百事先通知流程、嚴格安檢」，「說你不知道習近平會出席，鬼信啊？」

今天清晨3點46分，身為職業海軍陸戰隊退伍的館長也在臉書粉專「飆捍」發文，表示入伍3年6個月，以中士軍階退伍至今18年，「陸戰隊是我的驕傲」，「他教育我的是保家衛國，要忠誠於我的國家。」

館長指出反差，「一個堂堂國軍中將（吳斯懷）我看不到愛國與忠誠，我看到是一個背叛國軍背叛人民的叛徒，我看到的是違背其效忠宣言，與其國家的敵人合作的人，然而這個人未來還是我們的準立委。」

館長表示，自己陸戰隊時薪水低微，退休金也僅有20萬，相較於一個國家養育30年的中將，到現在每月還有10幾萬退休俸，「一樣身為職業軍人有你這樣的長官，是全國軍的恥辱是人民的不幸。」

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