館長道歉！訓練國軍格鬥爆爭議　深夜發文：我醒了、我放棄

記者黃翊婷／綜合報導

國防部否認明年將調派40人接受網紅「館長」陳之漢的戰技培訓，強調一切只是媒體臆測。備役中將王國強在臉書PO文提到，陸軍特戰部隊、特戰訓練中心等單位長期都有委請專業武術教練，目前不缺格鬥師資，如今卻在立法委員非專業的意見下，要讓國軍精銳部隊到以健力重量訓練為主的健身中心，顯得有些捨本逐末；對此，館長22日凌晨也在臉書PO出一段話表示，「訓練中心我會用，放心，我要守信。」

▲王國強點出特種部隊目前不缺格鬥師資。（圖／記者李毓康攝）

曾擔任陸軍涼山特勤隊長的備役中將王國強21日在臉書PO文感嘆，自己已經退伍多年，向來嚴守「不在其位不謀其政」的原則，但看到戰技培訓班的相關報導，心中還是有很多想法，「陸軍特戰部隊、特戰訓練中心、涼山特勤隊、陸軍官校學生格鬥社團、步校體幹班、海巡署特勤隊、國安局特勤中心等單位，多年來均有委請中華武術散打搏擊協會指派專業武術教練，指導格鬥技並開辦格鬥師資班，就連憲兵特勤隊及陸戰隊特勤隊的隊員，亦多有以個人身分報名參訓與參賽。」

王國強提到，特種（特戰）部隊在歷年來的散打搏擊競賽中，都有亮眼的成績表現，目前其實不缺格鬥師資，但整件事情的問題是出在部隊各級長官是否重視、落實訓練，如今國防部卻因為立法委員非專業的意見，要求國軍精銳部隊派員前往以健力重量訓練為主的健身中心，這麼做相當於是捨本逐末、棄守專業立場，實在令人遺憾。

▲館長在臉書PO文表明會繼續籌辦訓練中心。（圖／記者李毓康攝）

對此，根據《聯合報》報導，館長22日凌晨先是在臉書PO文表示，這幾天一直在尋找訓練場地，但最後還是決定放棄，「我醒了、我放棄、我對不起國軍弟兄」；過沒多久，他刪除上述文章改PO出一段話，「訓練中心我會用，放心，我要守信」，隨後又在留言區補充說明，「我會繼續用，至於那些人要擋，那不是我能決定的，我守信用好訓練場館，至於如果因為政治考量不來……至少我說到做到。」

而對於派人參加館長的戰技培訓班一事，國防部強調一切都是媒體臆測，並非事實，但對於館長熱心提供場地、器材以及師資協助訓練，還是非常感謝，為了回應他的善意，現階段也正在與工作人員研議施訓時間、場地、課程以及人數等細節，對於有助於提升國軍戰力的良性建議，國防部均表示尊重及感謝。

▼王國強臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／王國強）

▼館長臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）