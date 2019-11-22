　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長道歉！訓練國軍格鬥爆爭議　深夜發文：我醒了、我放棄

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃翊婷／綜合報導

國防部否認明年將調派40人接受網紅「館長」陳之漢的戰技培訓，強調一切只是媒體臆測。備役中將王國強在臉書PO文提到，陸軍特戰部隊、特戰訓練中心等單位長期都有委請專業武術教練，目前不缺格鬥師資，如今卻在立法委員非專業的意見下，要讓國軍精銳部隊到以健力重量訓練為主的健身中心，顯得有些捨本逐末；對此，館長22日凌晨也在臉書PO出一段話表示，「訓練中心我會用，放心，我要守信。」

▲▼中華民國108年國慶大會,海軍陸戰隊反恐特戰操演,海軍陸戰隊特勤中隊。（圖／記者李毓康攝）

▲王國強點出特種部隊目前不缺格鬥師資。（圖／記者李毓康攝）

曾擔任陸軍涼山特勤隊長的備役中將王國強21日在臉書PO文感嘆，自己已經退伍多年，向來嚴守「不在其位不謀其政」的原則，但看到戰技培訓班的相關報導，心中還是有很多想法，「陸軍特戰部隊、特戰訓練中心、涼山特勤隊、陸軍官校學生格鬥社團、步校體幹班、海巡署特勤隊、國安局特勤中心等單位，多年來均有委請中華武術散打搏擊協會指派專業武術教練，指導格鬥技並開辦格鬥師資班，就連憲兵特勤隊及陸戰隊特勤隊的隊員，亦多有以個人身分報名參訓與參賽。」

王國強提到，特種（特戰）部隊在歷年來的散打搏擊競賽中，都有亮眼的成績表現，目前其實不缺格鬥師資，但整件事情的問題是出在部隊各級長官是否重視、落實訓練，如今國防部卻因為立法委員非專業的意見，要求國軍精銳部隊派員前往以健力重量訓練為主的健身中心，這麼做相當於是捨本逐末、棄守專業立場，實在令人遺憾。

▲▼623遊行,館長。（圖／記者李毓康攝）

▲館長在臉書PO文表明會繼續籌辦訓練中心。（圖／記者李毓康攝）

對此，根據《聯合報》報導，館長22日凌晨先是在臉書PO文表示，這幾天一直在尋找訓練場地，但最後還是決定放棄，「我醒了、我放棄、我對不起國軍弟兄」；過沒多久，他刪除上述文章改PO出一段話，「訓練中心我會用，放心，我要守信」，隨後又在留言區補充說明，「我會繼續用，至於那些人要擋，那不是我能決定的，我守信用好訓練場館，至於如果因為政治考量不來……至少我說到做到。」

而對於派人參加館長的戰技培訓班一事，國防部強調一切都是媒體臆測，並非事實，但對於館長熱心提供場地、器材以及師資協助訓練，還是非常感謝，為了回應他的善意，現階段也正在與工作人員研議施訓時間、場地、課程以及人數等細節，對於有助於提升國軍戰力的良性建議，國防部均表示尊重及感謝。

▼王國強臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／王國強）

國軍戰技培訓班爭議。（圖／翻攝自Facebook／飆捍、王國強）

▼館長臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

國軍戰技培訓班爭議。（圖／翻攝自Facebook／飆捍、王國強）

ET快訊
路邊捕獲超兇妹子摔車「巨球+蜜桃」炸出　鄉民神出女神級本尊
閨蜜背叛！男友騙拍片去開房　千萬網美痛揭「餵避孕藥」對話紀錄
忠明高中校長家中猝死　師生湧入臉書哀悼「一路好走」
小雪到！鳳凰北轉甩水「北北基宜豪大雨」　下週濕冷再降溫
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高層下令派員參加館長戰技培訓班？　國防部駁斥：非事實

卓榮泰臉書談不分區吳敦義留言嗆　黃暐瀚提4建議：你不對的

陳水扁批柯文哲「害死蔡英文」　臉書預言：選前一週有關鍵性輸贏變化

館長道歉！訓練國軍格鬥爆爭議　深夜發文：我醒了、我放棄

邱毅列新黨不分區！「我的戰鬥力爆棚」　狠酸老對手阿扁：恁爸等你

張善政「政黨票隨心而去」惹議　韓國瑜：未來會跟他溝通

快訊／花蓮泛藍分裂！韓國瑜27日花蓮行取消　張善政代替出席

洪慈庸「質詢率」空戰楊瓊瓔「質詢數」　雙方互指對方抹黑

影／經濟部稱台商資金回流0元　曾銘宗：民進黨了解清楚再發言

快訊／歡樂無法黨來不及了！無緣2020大選　「大結局」惹哭網友

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

小資族免記帳月底也能留住錢！　「無痛儲蓄法」一年爽增14萬存款

游泳、泡溫泉當心寄生蟲感染　遇「食腦變形蟲」致死率99%↑

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

卓榮泰臉書談不分區吳敦義留言嗆　黃暐瀚提4建議：你不對的

陳水扁批柯文哲「害死蔡英文」　臉書預言：選前一週有關鍵性輸贏變化

館長道歉！訓練國軍格鬥爆爭議　深夜發文：我醒了、我放棄

邱毅列新黨不分區！「我的戰鬥力爆棚」　狠酸老對手阿扁：恁爸等你

張善政「政黨票隨心而去」惹議　韓國瑜：未來會跟他溝通

快訊／花蓮泛藍分裂！韓國瑜27日花蓮行取消　張善政代替出席

洪慈庸「質詢率」空戰楊瓊瓔「質詢數」　雙方互指對方抹黑

影／經濟部稱台商資金回流0元　曾銘宗：民進黨了解清楚再發言

快訊／歡樂無法黨來不及了！無緣2020大選　「大結局」惹哭網友

車宜靜非夫人閨蜜也不是靠馬英九　劉盛良：我推薦的

《聲林》陳央闖7強散發搖滾魂　爆吱吱首錄「超傻回答」：她來頭不小！

卓榮泰臉書談不分區吳敦義留言嗆　黃暐瀚提4建議：你不對的

光頭哥哥小編「7字藏頭」酸美女議員高嘉瑜　被粉絲抓包：賣歐北共

飛機停跑道...天降一道閃電「精準擊中」！機師曝超驚險畫面

迪士尼公主婚紗「艾莎、安娜」款曝光　冰晶禮服繡上雪花圖案美到哭

隊內人氣TOP3！女偶像挑戰大銀幕慘成村姑　Music：導演在角色裡看到我

《聲林2》韋喆來台6年曝「台灣人可愛地方」　騎車撂台味口音...小黃司機嚇傻

美國會正式送出「香港人權與民主法案」　只等川普簽署立法

陳水扁批柯文哲「害死蔡英文」　臉書預言：選前一週有關鍵性輸贏變化

抽調味電子煙5個月染「爆米花肺」　17歲少年命危靠呼吸器維生

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

政治熱門新聞

歡樂無法黨告別2020大選　結局影片惹哭網

即／韓27日花蓮行取消　張善政代出席

賴清德親配藥、郭台銘願提供醫療團隊！蘇貞昌開工「講話更有力」

國軍戰技培訓喊卡　館長：我醒了、我放棄

列新黨不分區　邱毅：戰鬥力爆棚

張善政「政黨票隨心而去」　韓國瑜：未來會跟他溝通

遭段宜康質疑　韓國瑜：人樣講出野獸的話

洪慈庸質詢率空戰楊瓊瓔互指抹黑

李正皓改披橘袍參選中和立委

影／曾銘宗：經濟部稱台商資金回流0元

陳水扁批柯文哲　「害死蔡英文」

館長列第4！「歡樂無法黨」不分區名單出爐

韓國瑜談交換學生政見：只要政府不貪污錢絕對夠

車宜靜非閨蜜也跟馬無關　劉盛良：我推薦的

更多熱門

相關新聞

下令參加館長戰訓班？國防部駁斥

下令參加館長戰訓班？國防部駁斥

網紅「館長」陳之漢日前在國防部的受邀下拍攝「莒光園地」，在節目中與總統蔡英文同框，事後更計畫自費為國軍訓練格鬥戰記。不過近日卻傳出國防部高層要求，明年起將調派40人到陳之漢的「成吉思汗健身俱樂部」參加戰技培訓班。對此，國防部21日下午駁斥，表示報導內容純為媒體臆測，並非事實。

影／S-70C反潛直升機落艦成功！　海巡建置空中兵力寫下歷史

影／S-70C反潛直升機落艦成功！　海巡建置空中兵力寫下歷史

館長高雄找健身房據點　傳店面破千坪、月租140萬

館長高雄找健身房據點　傳店面破千坪、月租140萬

館長列第4！「歡樂無法黨」不分區名單出爐

館長列第4！「歡樂無法黨」不分區名單出爐

嚴德發視察漢翔　新式高教機明年6月首飛

嚴德發視察漢翔　新式高教機明年6月首飛

關鍵字：

館長國防部國軍

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

她生女被冷落！夫「改娶嫩陸妻」秒懷雙胞結果傻眼

街上遇情敵！他雙腳遭斬左腿當場分離

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

台南工廠堆高機側翻！工人遭壓對折慘死

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

她14天實測「168斷食法」肥肚→馬甲線激推

Sandy男友「上億身家」起底！

更多

最夯影音

更多
接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數
他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面