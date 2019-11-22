館長訓練國軍格鬥惹議　蔡英文：民間善意都歡迎　不該過度政治解讀

記者蔣婕妤／台北報導

「館長」陳之漢計畫自費為國軍訓練格鬥戰技，不過近日卻傳出國防部高層要求，明年起將調派40人到陳之漢的「成吉思汗健身俱樂部」參加戰技培訓班。對此，國防部駁斥表示，報導內容純為媒體臆測並非事實。總統蔡英文22日受訪時也表示，民間善意都很歡迎，不該做過度政治解讀。

據報導，「館長」陳之漢月前一度透露，經和軍方洽談，陸戰隊、特戰等單位官兵，未來可能分批到館長的道館訓練格鬥技，陳之漢也於22日接受民進黨立委王定宇的邀請前往立法院與國防部官員開會，初步規劃要針對海軍陸戰隊、特戰部隊、空特部、體幹班等單位，用一個月的時間逐步訓練出種子教官，再讓這些種子教官回部隊傳授。

不過，國防部21日下午卻表示，報導內容純為媒體臆測，並非事實。國防部指出，館長陳之漢先生熱心提供場地、器材及師資協助訓練，國防部深表感謝。為回應其善意，目前正與其工作人員針對施訓時間、場地、課程及人數等細節進行研議。國防部強調，凡有助國軍提升戰力之良性建議，國防部均表尊重及感謝，籲請國人持續給予國軍支持與鼓勵。

蔡英文22日受訪時也表示，館長除了是網紅，其實也有很多專長，同時也有很多能力跟能量協助國軍。如果民間機構本於善意，要協助國軍，應該表達正面歡迎態度，也歡迎其他民間單位，如果他們覺得願意協助國軍都歡迎，對於這樣的行動善意，不應該被做過度政治解讀。





▲館長。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）