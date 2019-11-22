美軍艦2度駛入南海海域！解放軍敦促「停止挑釁」：以免發生不測事件

▲美國海軍驅逐艦「韋恩·邁耶號」（US Wayne E. Meyer）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者鄭思楠／綜合報導

美國海軍軍艦據報連續兩日駛近中國在南海稱擁有主權的島礁，解放軍南部戰區周五（22日）發聲明表示，當時有出動海空兵力全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離，「我們敦促其停止此類挑釁冒險行徑，以免發生不測事件。」

據《路透社》報導，美國海軍第7艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）表示，過去幾天內，美國海軍軍艦兩度行駛靠近西沙群島與美濟礁（Mischief Reef）。

莫姆森表示，「加布里埃爾•吉福茲號」（USS Gabrielle Giffords）於20日在美濟礁12海里範圍內航行；驅逐艦「韋恩•邁耶號」（US Wayne E. Meyer）21日在西沙群島航行。她提到，「這些任務是建立在法治基礎上的，展現了我們維持承諾，保障各國的海洋和領空權利、自由與合法使用權」。

這兩處為中國聲稱在南海稱擁有主權的島嶼。南部戰區新聞發言人李華敏大校22日批評，美國近來打著「航行自由」旗號，頻繁派艦機到南海地區滋擾生事，「我們敦促其停止此類挑釁冒險行徑，以免發生不測事件」。

聲明重申，「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，無論美方艦機變什麼花樣、耍什麼詭計，中國軍隊都有決心有能力捍衛國家主權安全，維護南海地區和平穩定」。

此前幾天，中方剛剛警告美方，停止到南海來「秀肌肉」。當地時間11月18日上午，中國國務委員兼國防部長魏鳳和與美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）在泰國曼谷舉行了會晤。魏鳳和就台灣、南海、香港等問題重申了中方立場。

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