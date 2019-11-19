東吳學生貼「柯語錄」抗議　怒轟：柯文哲根本台大醫出來的韓國瑜

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲19日晚間赴東吳大學演講，豈料遭到學生串連抵制，部分學生在會場張貼抗議標語，包括有許多引起爭議的「柯語錄」、以及「威權人格，民粹文哲」等語，不過主辦方在活動開始前一一撤下，表示是在整理場地，不過部分學生仍持續貼標語，更批評柯文哲根本是「台大醫出來的（國民黨總統參選人）韓國瑜」。

柯文哲晚間前往東吳大學雙溪校區，以「市政新文化」為題進行演講，未料東吳大學14名政治系、哲學系、社會系學生18日在網路共同發起連署，直言柯文哲是傷害台灣的民主根基及人權保障之元凶，反對柯文哲到校演講。柯文哲19日上午受訪直言，不要利用這些東西，謀求個人或政黨的利益。

▲東吳學生抗議柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

政治系一年級學生楊士誼表示，演講題目是市政新文化，但是柯從第一任到現在的言行，根本不符合新文化，柯語錄「把遊民洗乾淨就變遊客」、「台女不化妝上街嚇人」，還有柯文哲在市府面試不分區候選人，還稱行政中立，而且還有許多弊案，大巨蛋案第一次看到停工的蓋到完工，可以申請世界紀錄。

楊士誼批評，「柯文哲失言跟韓國瑜一樣多」，因此同學找一些讓人感到不舒服、歧視的言論，希望柯市長好好想想過去說了什麼，找回良心，他自己曾經是柯粉，當年把他視為救世主，「現在根本就是台大醫出來的韓國瑜而已」。

▲學生抗議柯文哲標語被主辦撤掉。（圖／記者楊亞璇攝）

發起人之一、政治系三年級學生蕭任佑強調，演講主題是市政新文化，不反對以其他講題來演講，像是從政或醫生的經驗等等都不反對，但要講市政新文化，勢必要有亮眼的政績，但柯帶來的是性別歧視、歷史文化數度跳票，台北市變成空殼，「該怎麼解決就怎麼解決」，但柯卻沒直接回答問題說要如何解決，不是市政新文化，所以反對。

政治系學生會長楊詠程表示，報名人數570位，地方首長政治講座是一系列活動，校方邀請柯文哲演講，政治系幫忙辦理，以協辦方立場盡可能維持講座品質，場內不能攜帶標語，若發現會進行勸導，另外，有首長演講校安中心都會安檢，未加派人力，跟一般常態進行。

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