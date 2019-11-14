英美姊妹校急請台大收交換生　台大加速推動「國際學生轉學機制」

▲香港反送中行動延燒至校園。（圖／路透社）

記者崔至雲／台北報導

香港情勢緊張，已經有原本要去香港就讀的美國、英國、法國等大學交換學生改變心意，聯繫台灣大學希望轉至台大就讀。台大副校長周家蓓接受《ETtoday新聞雲》受訪時表示，為了讓更多優秀國際學生來台大就讀，台大近期在規畫「國際學生轉學機制」，剛好遇到這次香港反送中的事，讓此事變得比較迫切，最快可以在明年9月開始實施。

周家蓓表示，台大「國際學生轉學機制」並不是因為此次的香港事件而研擬，只是剛好遇到這次的狀況，因此也希望該機制可以加快腳步，而該機制與現在國內的轉學機制其實差不多，一樣需要與系所申請，並要求學生提供各方面成績表現。

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▲台大加速推動「國際學生轉學機制」。（圖／ETtoday資料照）

面對現在在香港各大學就讀的國際學生，周家蓓說，雖然這學期已經來不及使用國際生轉學機制，但台大依然歡迎這些學生以「訪問生」方式來台大旁聽系所課程，也不會收取任何費用。

另外，周家蓓表示，台大目前在香港的交換生和訪問生，總共有12名，在這一個月之內，校方都有與學生和學生家長定期保持聯絡，同時也已積極勸說學生盡快回台，也會主動跟每個姐妹校說明後續成績計算方式。周家蓓也透露，因為香港局勢越來越嚴峻，目前台大600多所姊妹校，這一兩天都與台大聯繫，希望下學期學生可以來台灣就讀，包括英國、法國、美國UC體系等各大學。