i6Plus放2個月「冒一條黑糖糕」螢幕慘爆　店家：充太飽！釣出內行狠打臉

▲i6Plus放2個月「冒一條黑糖糕」！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

「好貴的一條黑糖糕！」一名果粉透露，i6 Plus手機因蓄電力不佳，日前另更換副廠電池，怎料才放了2個月時間，發現電池整個大膨脹，「螢幕爆了，排線也撐斷」，讓他又花了一筆錢修理。而店家質疑是電力充太飽、放太久等緣故，文章貼出後，引發專業網友狠打臉。

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》哀號，某日一時興起，想拿躺在抽屜已久的蘋果iPhone6 Plus手機出來玩玩，豈料，抽屜怎麼拉，就是無法順利打開，原PO瞄隙縫一看，「原來盒子突然長高卡住」，費了好一番功夫，才把盒子給掏出來，但更崩潰的在後頭。

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「竟然看到一條『黑糖糕』藏在手機盒裡！」原PO一臉錯愕表示，原本好端端手機，不僅螢幕爆開，連排線也撐斷，趕緊捧著「屍體」到專業店家維修，店員一看卻淡定解釋原因，「一定是我充電太飽、放太久！」

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▲釣出內行網友打臉！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

原PO崩潰直呼，「好貴的一條黑糖糕！」據悉電池價格約千元上下，所幸手機電池沒釀爆炸慘況，否則後果不堪設想。文章一貼出後，掀起不少果粉關注，「看電池就知道是副廠電池」、「還好沒燒起來，真的是不定時炸彈，建議未來還是要換原廠的」、「我的也是他們家的，才換沒幾個月就也是一樣，整個傻眼」、「原電芯才安全！但也要慎選店家跟自己的使用習慣！認證與高容量都會有膨脹風險，雖然原廠也會膨脹！」原PO解釋，「是啊，原廠的蓄電不佳，這家的評價還算好，所以換好後偶爾會拿出來用，沒想到就…還好有發現，不然哪一天家燒了也不知道」。

不少專業達人直呼，「看到充太飽就知道被唬爛」、「不誇張我剛剛才看到他們家電池廣告，自己是手機維修小店啦，但是電池膨脹跟充電太久太飽放太久這說法…哈囉？鋰電池化學特性怕沒有電，你放太久沒充會太低電無法喚醒開機，充電都會先經過主機板再到電池蓄電，主機板晶片會控管電壓，到充滿的電量都會變成慢速或是幾乎不吃電的電壓，膨脹通常是裡面化學溶液釋出氣體膨脹唷，裡面其實填充的是化學材料經過反覆使用充電加熱會軟化，有些也會施出氣體（有害我記得），正常不要折或是戳就是怕正負溶液短路起火，自己是查閱相關資料，工作討口飯吃，覺得有幫助幫我推上去！」原PO也語帶無奈回應，「我以前也是從事通信行（震X通訊），所以我就不想和店員爭了，畢竟他也是吃頭路的，不想為難他」。

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