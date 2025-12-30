　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

▲▼滑手機,渣男,上網,薪水小偷。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲最近有不少人都在測「台灣特權量表」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網路熱議Privilege，討論家庭背景對子女的影響。軟體工程師 Roger甚至製作出一份「台灣特權量表」，若在18歲前有這些經歷，每一項可以得一分。該量表目前已被廣為流傳，成為時下熱門話題，不少網友也紛紛留言分享自己的分數。

軟體工程師分享「台灣特權量表」

[廣告]請繼續往下閱讀...

軟體工程師 Roger在Threads「@swe_roger」上發文，分享他製作的「台灣特權量表」，只要在18歲以前，有過以下經歷，每一項可得一分：

1. 有自己的房間

2. 有自己的電腦

3. 接受過一對一家教

4. 參加過付費資優／競賽／外語檢定培訓班

5. 付費學過樂器／舞蹈／美術任一項一年以上

6. 付費學過網球／高爾夫／滑雪／潛水任一

7. 接受過牙齒矯正／心理諮商任一（或負擔得起）

8. 家中有當時熱門的遊戲主機
（例如任天堂任一主機、PS系列、Xbox系列）

9. 家中長期雇用清潔人員／家務支援

10. 家長都有大學畢業以上學歷

11. 家裡有兩輛車以上

12. 家裡在台北市有住宅

13. 家長有為你配置信託／基金／股票／保單任一

14. 出國旅遊過

15. 去過美國／加拿大／歐洲任一

16. 搭過商務艙以上艙等

17. 家裡有幫你規劃出國讀書

18. 參加過海外夏令營／冬令營

19. 讀過國際學校或雙語私校

20. 擁有雙重國籍／他國永久居留／長期居留權

Roger也強調，這是他臨時製作出來的，所以不用太認真，但也歡迎大家補充，看還有什麼項目值得加進去。

在 Threads 查看

網友分享各自的分數

貼文曝光後，已累積80萬次瀏覽，就有網友留言表示，「我只有1，所以原來我一直以為我有Privilege其實沒有嗎」、「我18分。但我覺得，關於Privilege 的討論也不是批鬥，而是我們more privileged的人，對於世界有愈大的社會責任」、「家裡只有一台電腦算自己的電腦嗎？如果不算，我只有1分」、「我1分，我家小孩10分，我真的是準備好了才當父母，不想小孩被我階級複製」。

還有網友回應，「我一直覺得好市多會員其實也可以算是一個指標」、「21. 家庭氣氛健康溫馨，或至少互動正常；22. 沒有需要特別照顧的家庭成員，無論是先天疾病還是後天疾病的，還是偏差行為、叛逆什麼的；23. 家庭成員不會拿你當垃圾桶傾倒；24. 家庭成員不會嚴重偏心；25. 家庭成員心理狀況正常」。

還有網友說，「這量表蠻公允的，我是國中私校+台中女中資優班+政大，我隨便算我的同學大都是12～15分起跳」、「2分，但覺得這量表蠻準，身邊第一志願的高中同學，一大票至少6～10分的」。

本文經「@swe_roger」授權引用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

【猴子突襲紅牌重機】騎士深坑慘撞摔車骨折　野猴當場死亡

生活熱門新聞

曹西平猝逝享壽66歲　墨鏡哨子「醜八怪」成絕響

台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

估跌破7℃！　入冬最強冷空氣將凍3天

「客人訂位4大1小」不要兒童椅　店員追問傻眼

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

喝咖啡、茶算水嗎　營養師揭驚人真相！

「寒流機率偏高」圖看跨年後跌到10℃

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子：快去找

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

變天！　今「雨最大」地區曝

未來4年走大運！「3生肖」2026年起與財神結伴

「國軍後備幹部」群組對話疑曝光！吹捧解放軍、猛酸政府

台中人快看！現金補助5千買廚餘機

更強冷氣團濕→乾　2次最低溫點探7℃

更多熱門

相關新聞

讀建中就是一種特權？他曝：有優勢不可恥

讀建中就是一種特權？他曝：有優勢不可恥

近日網路熱議，讀建國中學，算是一種特權？Threads上有很多相關討論，是建中學生都是基於家庭所賦予的「Privilege」，才有機會考上建中，「法老王」王至德律師就分享自己的看法，當Privilege越多，考上第一志願的機率就越高，成就都是許多幸運和努力所堆積的，一再強調自己多努力，是對給予自己助力的人的一種羞辱。

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

台北監獄管理員公傷假爭議！獄方強調無特權

台北監獄管理員公傷假爭議！獄方強調無特權

陳政谷、林明佐挨批有特權　中院回應了

陳政谷、林明佐挨批有特權　中院回應了

核准柯文哲出席父親告別式？　北所曝一關鍵

核准柯文哲出席父親告別式？　北所曝一關鍵

關鍵字：

台灣特權量表特權

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面