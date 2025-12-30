「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

▲最近有不少人都在測「台灣特權量表」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網路熱議Privilege，討論家庭背景對子女的影響。軟體工程師 Roger甚至製作出一份「台灣特權量表」，若在18歲前有這些經歷，每一項可以得一分。該量表目前已被廣為流傳，成為時下熱門話題，不少網友也紛紛留言分享自己的分數。

軟體工程師分享「台灣特權量表」

[廣告]請繼續往下閱讀...

軟體工程師 Roger在Threads「@swe_roger」上發文，分享他製作的「台灣特權量表」，只要在18歲以前，有過以下經歷，每一項可得一分：

1. 有自己的房間



2. 有自己的電腦



3. 接受過一對一家教



4. 參加過付費資優／競賽／外語檢定培訓班



5. 付費學過樂器／舞蹈／美術任一項一年以上



6. 付費學過網球／高爾夫／滑雪／潛水任一



7. 接受過牙齒矯正／心理諮商任一（或負擔得起）



8. 家中有當時熱門的遊戲主機

（例如任天堂任一主機、PS系列、Xbox系列）



9. 家中長期雇用清潔人員／家務支援



10. 家長都有大學畢業以上學歷



11. 家裡有兩輛車以上



12. 家裡在台北市有住宅



13. 家長有為你配置信託／基金／股票／保單任一



14. 出國旅遊過



15. 去過美國／加拿大／歐洲任一



16. 搭過商務艙以上艙等



17. 家裡有幫你規劃出國讀書



18. 參加過海外夏令營／冬令營



19. 讀過國際學校或雙語私校



20. 擁有雙重國籍／他國永久居留／長期居留權

Roger也強調，這是他臨時製作出來的，所以不用太認真，但也歡迎大家補充，看還有什麼項目值得加進去。

網友分享各自的分數

貼文曝光後，已累積80萬次瀏覽，就有網友留言表示，「我只有1，所以原來我一直以為我有Privilege其實沒有嗎」、「我18分。但我覺得，關於Privilege 的討論也不是批鬥，而是我們more privileged的人，對於世界有愈大的社會責任」、「家裡只有一台電腦算自己的電腦嗎？如果不算，我只有1分」、「我1分，我家小孩10分，我真的是準備好了才當父母，不想小孩被我階級複製」。

還有網友回應，「我一直覺得好市多會員其實也可以算是一個指標」、「21. 家庭氣氛健康溫馨，或至少互動正常；22. 沒有需要特別照顧的家庭成員，無論是先天疾病還是後天疾病的，還是偏差行為、叛逆什麼的；23. 家庭成員不會拿你當垃圾桶傾倒；24. 家庭成員不會嚴重偏心；25. 家庭成員心理狀況正常」。

還有網友說，「這量表蠻公允的，我是國中私校+台中女中資優班+政大，我隨便算我的同學大都是12～15分起跳」、「2分，但覺得這量表蠻準，身邊第一志願的高中同學，一大票至少6～10分的」。

本文經「@swe_roger」授權引用