社會 社會焦點 保障人權

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

▲▼ 。（圖／AI製）

▲破解悠遊卡狂退票，涉詐69萬，女高中生獲緩刑。（示意圖／AI製）

記者黃宥寧／台北報導

北市董姓女子涉與2名未成年少年，以手機NFC技術複製悠遊卡晶片資訊，偽造具TPASS 2.0月票功能的票卡後，至捷運機台反覆操作退票退款，再以消費、購買遊戲點數等方式變現牟利。士林地方法院今（30）日宣判，依意圖供行使之用而偽造儲值卡罪，判處有期徒刑1年6月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

鄭姓少年於1月26日前，先自網路購物平台購入已遭破譯的悠遊卡原始檔與空白IC卡，再利用手機內建NFC讀寫器及特定APP，將他人悠遊卡晶片資訊複製至空白卡片中，偽造成具TPASS 2.0月票功能的悠遊卡。其後與董姓女高中生及另一名黃姓少年分持票卡，於1月26日至2月16日間，陸續前往台北車站、機場第一航廈站、長庚醫院站等捷運機場線站點，反覆操作TPASS月票退訂流程，使收費設備辨識系統誤判並退款。

法院認定，3人共偽造悠遊卡21張，藉由重複退票、消費及轉換遊戲點數等方式牟利，整體不法退款與消費金額合計69萬1,820元，已對悠遊卡股份有限公司造成實質財產損害。檢方依法起訴董女，至於2名少年則由少年法庭另行審理。

本案於12月10日開庭時，檢察官指出，依悠遊卡公司補件資料，涉案卡片數量增加至21張，並主張相關金額調整。董女當庭坦承犯行，供稱僅分得2至3萬元，並表示願意提出金額與悠遊卡公司調解。

由於未委任辯護律師，董女應訊時多次答話卡住，會回頭看向坐在旁聽席的母親，母女互動顯得無助；法官隨後裁定，改採簡式審判程序審理。

庭後，董女母親受訪時難過表示，希望不要拍到女兒，也提到女兒分得的款項多用於日常開銷及購買升學參考書。

法院量刑時指出，被告正值青年，具有勞動能力，卻不思循正當管道獲取財物，與2名少年共謀偽造儲值卡，並以不正方法取得退款牟利，行為已破壞社會交易秩序；惟其於審理中坦承犯行，並已與悠遊卡公司達成民事調解，獲得告訴人諒解，犯後態度尚可，綜合各情狀，依《刑法》第201條第1項意圖供行使之用而偽造儲值卡罪，判處有期徒刑1年6月，並宣告緩刑4年。

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

