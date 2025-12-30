估跌破7℃！　入冬最強冷空氣將凍3天

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周五至周日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下；此外，下周一之後還有強冷空氣。

▲今年入冬首波強烈冷氣團將報到。（示意圖／記者周宸亘攝）





吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風稍增強，北部、東北部雲量漸增，轉有局部短暫降雨的機率，高溫微降、天氣偏涼；周三東北季風水氣增多，北部、東北部降雨更趨明顯，其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼、日夜溫差大。

入冬最強冷空氣周五襲

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，越晚越冷；周五至周日清晨入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度）的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖，絕不可小覷。

吳德榮分析，周四、周五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，北東濕冷、中南乾冷；周六、周日各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，各地乾冷。

下周一後還有強冷空氣

吳德榮表示，這波冷空氣比上波強，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但水氣條件雖不如上波，1500公尺以上高山（太平、合歡、雪山⋯⋯等）零星飄雪的現象，還是可以期待；1000公尺左右的七星、大屯則無飄雪的機率，或有較低的霧淞、冰霰機率，但可遇不可求。

吳德榮指出，周日白天起冷空氣減弱；下周一之後還有強冷空氣，但南下的時間與強度，無論歐洲（ECMWF）、美國（GFS）的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整，宜再觀察，勿急下定論。