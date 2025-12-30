入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

▲涉將中央廣播電台官網首頁置換成中共五星旗的工程師吳政勳，30日首度到台北地院出庭不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

中央廣播電台前工程師吳政勳今年（2025年）離職前，與維修廠商黃富琳涉多次將央廣官網首頁，置換成中共五星旗、美國國旗等圖案，被查獲後，吳男仍企圖在今年國慶日前夕，將央廣官網置換成簡體中文與亂碼，幸被檢警及時攔阻，吳的主管岳昭莒知情不報，3人均被起訴求重判，台北地院今（30日）首度開庭，3人均不認罪，法官諭知擇期再開庭。

吳政勳今庭訊交給辯護律師，以答辯狀代替口頭陳述。岳昭莒的辯護律師表示，岳男沒跟吳男共謀，有向上級呈報吳男等人置換首頁行為，並無起訴所指縱容、鼓勵行為，辯護律師並主張岳男配合偵查、歷次都遵期出庭，岳男的科技監控即將期滿，建請不要延長。

上司否認與內鬼工程師共謀

黃富琳的辯護律師也主張黃男沒有共謀行為，黃男和吳政勳的對話紀錄顯示，吳男事先沒找黃男討論或謀劃，雖曾收到吳男傳來的檔案，但當時主要是評估網站有無其他廠商有能力提供服務、解決問題，並非意圖侵害央廣，更沒造成央廣任何損害。

央廣委任律師主張，吳政勳3人都否認犯行，請法官考量央廣為一級國家關鍵基礎設施，3人犯行造成的損害巨大，依法審酌刑責。

今開庭由審查庭法官初審，聽完3名被告與律師的無罪答辯，明快諭知候核辦，將重新分案移由審理庭實質審理。吳政勳3人開完庭分頭離開，吳男更在法院裡樓上樓下跑給記者追。

央廣官網遭駭入置換成五星旗

全案源於今年9月11日晚間，央廣發現官網首頁遭人惡意置換成五星旗，報案並向法務部調查局通報後，官網仍持續多日遭攻擊，因央廣是一級國家關鍵基礎設施，檢警調緊急蒐證，分別於9月26日、10月9日發動2波搜索行動，約談吳政勳3人到案。

吳政勳今年5月才進入央廣網路媒體組擔任工程師，負責維護官網及資訊安全查核管理等事務，岳昭莒為央廣網路媒體組組長，是黃男上司，黃富琳曾任職幫央廣維護Cloudflare系統的廠商，後來擔任海云智慧雲端公司業務處長。

檢方查出，吳政勳於8月20日首次在央廣官網埋下錯誤參數，然後在9月11日、18日、19日與20日，多次將官網首頁置換成公會函文、書籍《反攻大陸與台灣 中華民國統一的構想與挫折》封面，以及美國國旗、中共五星旗，或設定點選官網就跳轉其他公司網站，影響央廣官網運作。

企圖在國慶日前夕繼續攻擊網站

檢方發現，吳政勳每次行動前，都會告知岳昭莒，也事先開設網站最高權限給黃富琳，由黃男事後進入後台刪除吳男破壞官網的電磁紀錄，藉此掩飾攻擊行為，吳男還將央廣官網程式碼洩漏給黃男，黃再轉傳給林姓、顏姓民眾，導致官網原始程式碼外流。

吳政勳於9月26日被搜索約談後，又在同月28日擅自移除官網網址，利用先前埋下的參數，企圖將央廣日語版網站設定在國慶日前夕，全部置換成簡體中文、亂碼，並中斷官網訊號，檢警獲報，緊急在10月9日再次搜索，才阻止吳男進一步的網路攻擊。

據悉，吳政勳犯案動機疑是認為央廣有中資介入。檢方認為吳男所為嚴重挑起兩岸對立，尤其選在國慶日攻擊，嚴重危害國家形象，依妨害電腦使用、背信等罪嫌起訴，建請法院對吳男、岳昭莒各判刑3年與2年6月，對黃男從重量刑。