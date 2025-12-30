跨年2地防大雨　元旦起強烈冷氣團報到「高山有望降雪」

記者周湘芸／台北報導

明天東北季風影響，桃園以北、宜蘭都有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區留意局部大雨。後天元旦強烈大陸冷氣團南下，周五晚間至周六清晨是最冷時間點，低溫下探6度，其中，周五北部、東北部1500至2000公尺高山有降雪機率。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風影響，感受稍涼，北部、東北部高溫約19至20度，其他地區約24至26度，西半部、東北部低溫約17度，花東19度，中南部要留意日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區降雨時間長，有局部大雨，桃園以北、宜蘭都有局部短暫雨，竹苗、花東及恆春零星雨，其他地區多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，明天跨年夜環境為北北東風，北部、東半部雲量多，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，中南部多雲到晴，北部及東北部感受較涼。另外，明天清晨南部有局部霧，提醒民眾留意。

他表示，元旦強烈冷氣團南下，預計影響到下周日清晨，周五晚間至周六清晨最冷，西部及東北部低溫10至11度，花東13至14度，局部近山區可能下探6度。此外，周四、周五水氣較多，周五北部、東北部1500至2000公尺高山，中部、東部3000公尺以上高山有局部降雪或結冰機率。

林定宜表示，下周日白天短暫回溫，周一、周二又有冷氣團影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨，中南部山區為零星雨。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）