「客人訂位4大1小」不要兒童椅　店員追問傻眼！網噴：到底哪裡小

▲孩子已經國三，客人堅持訂位「4大1小」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「真的是大傻眼！」一名餐廳員工抱怨，接到「4大1小」訂位電話，問客人是否需兒童座椅時，對方竟說孩子已讀國三。原PO改登記「5位大人」卻被糾正「不是5大，是4大1小」，讓他氣炸。網友笑稱「在媽媽眼裡，40歲都還是小孩」，也有人分享荒唐經驗「提醒不能帶寵物，她說那是我兒子！」直呼奧客邏輯太神。

一名網友在Threads表示，某次接到一通「4大1小」的訂位電話，他反問是否準備兒童座椅時，客人回應孩子已經讀國三，並不需要坐安全座椅，於是原PO回應「那就幫您訂5位大人唷」，沒想到客人堅持是「4大1小」的訂位。

當下原PO耐著性子並禮貌解釋原因，「您的小孩已經是算大人的座位了，所以是要安排五位的位置唷」，殊不知對方還是強調，「不是5位大人，是4大1小」，這讓原PO氣到炸裂發文「真的是大傻眼，到底有什麼問題？」

奧客神邏輯 硬爭沒有用

貼文曝光後，網友紛紛搖頭回應，「我以前還有遇過，提醒客人餐廳不能帶寵物，對方回：他不是寵物！是我兒子」、「小孩超過10歲真的都不小了吧」、「你回：我們的小是指6歲以下的幼童喔」、「我們是吃到飽餐廳，客人說：我小孩才國三，但他食量不多可以算半價嗎」、「奧客腦子都有問題，跟他們爭沒用，已讀亂回就好了」、「鞋店也會有這種情況發生，小孩的腳目測已經27、28cm了，還在問童鞋...我真的問號」、「你不會問他國三到底哪裡小」。

也有人安慰坦言，「原諒對方，在她眼裡，就算小孩40歲了，一樣是小孩」、「85歲姑姑也覺得56歲兒子『還很小』，白目是沒在分年齡的」、「在媽媽眼中，不管兒子已經多大，都是寶」、「他永遠都是媽媽的寶寶」、「她的認知可能是18歲才算大人」。

關於為何要執著問幾位入座，原PO補充回應，這攸關到位子如何安排，「四大一小，我可以給四人桌加一張兒童座椅；但如果是五位，我就必須給六人位才坐得下，雖然我只是員工，但我在乎業績」。