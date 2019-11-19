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iFixit 全機拆解16吋MacBook Pro報告出爐！搭配歷來最大電池　新揚聲器與3麥克風搶眼

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▲▼MacBook Pro 剪刀鍵盤 。（圖／取自國外維修網站iFixit）

▲知名的國外拆解網站iFixit，發表最新16吋Macbook Pro 全機拆解報告  。（圖／取自iFixit）

 記者謝仁傑／綜合報導

16吋Macbook Pro上週剛推出，知名的國外拆解網站iFixit，當然也不會錯過，馬上針對這款筆電進行全機拆解，結論今天出爐，確認搭配了歷來Macbook Pro的最大電池，也是可以攜帶上飛機的最大容量；另外，這款筆電用了更大的散熱風扇，強化了散熱功能。

報告指出，新款MacBook Pro擁有自17吋MacBook Pro停產以來最大的螢幕，並且配備了全新的剪刀式鍵盤，新的散熱架構採用了更大和更多的散熱葉片，使散熱流通量提高了28%，以及其他一些設計調整。

▲▼MacBook Pro 剪刀鍵盤 。（圖／取自國外維修網站iFixit）

▲▼MacBook Pro 剪刀鍵盤 。（圖／取自國外維修網站iFixit）

▲蘋果在許多地方做了效能的提升，也針對之前使用者不良體驗的部分作改進。（圖／取自iFixit）

鍵盤方面，16吋MacBook Pro是蘋果換掉蝶式鍵盤後，第一款使用剪刀式鍵盤的產品。它比以前的剪刀式按鍵設計略薄，除此之外，結構看上去完全相同，且兩個鍵盤之間的某些鍵甚至可以互換。

iFixit表示，剪刀式開關比蝶式更可靠，且不易因灰塵或其他小顆粒而折斷。

除了新的剪刀式鍵盤結構外，有單獨的Escape鍵、Touch ID按鈕，以及最新放置的「T設計」；在下面有一個蘋果設計的橡膠圓頂、一組背光組件和一個黑色墊圈，用於阻擋多餘的光線。右側的Touch ID跟Touch Bar也分開了。

蘋果為16吋MacBook Pro添加了新的揚聲器系統，外殼更長，頂部和底部帶有相對的低音揚聲器，目的在抵消彼此的振動，但iFixit不確定為什麼會有更長的外殼，推測它會重新定向聲音以提高質量。另外，iFixit表示新的三個麥克風也很搶眼。

蘋果在16吋的MacBook Pro中使用了99.8Wh（11.36V，8790mAh）電池，這是航空公司允許帶上飛機的最大容量。為了具備更多容量，每個電池厚度增加了0.8mm，與之前的15吋MacBook Pro相比，增加了16.2Wh，是MacBook中使用過最大的電池。

▲iFixit對Macbook Pro 16進行全機拆解。（影／取自YouTube／iFixit）
 

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