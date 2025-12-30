加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

▲原PO跟外國人加LINE，結果對方一頭霧水。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

「原來LINE不是全世界都在用！」一名網友自嘲，最近才知道LINE主要只有台灣、日本、韓國、泰國四個國家會使用，難怪每次跟外國朋友說「加LINE」時，對方都一臉困惑。文章曝光後，網友回應，「韓國用Kakaotalk居多」、「全世界都用WhatsApp，我去過的66個國家都用」。

一名網友在Threads表示，她最近才知道LINE不是全世界都在用，原來只有台灣、日本、韓國、泰國會使用LINE當聯絡方式，難怪跟外國人說加LINE，對方都一臉問號，還疑惑直呼「蛤？那是什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

WhatsApp難以取代



底下網友熱議，「LINE出現前，台灣很多人也是用WhatsApp，之後LINE出現是靠可愛貼圖才吸引大家使用」、「噗浪也不知道為什麼台灣人這麼愛用」、「日本老師都用Messenger在聯繫大家」、「香港人路過，我也很常用LINE阿，因為比較多台灣朋友」、「我是老人，我還是認為以前的MSN比較好用」、「LINE曾經在香港流行過，但WhatsApp始終難以取代」、「LINE 最初的賣點『「防災廣播架構』，所以在日本、台灣最快崛起」。

還有人直呼，「韓國一般人根本不用LINE，都使用Kakaotalk，功能遠比Line完善，會用LINE都是需要跨國聯絡才會用到（例如台、日、泰）」、「馬來西亞人路過，常用的還是WhatsApp」、「韓國現在都改用Kakaotalk居多、越南是Zalo、大陸是微信跟QQ、歐美就WhatsApp」、「全世界都用WhatsApp，至少我目前去過的66個國家都用」。