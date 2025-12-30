　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跨年北部降雨機率高　元旦起強烈冷氣團南下「低溫探6度」

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

東北季風影響，今天桃園以北及宜蘭降雨明顯，跨年及元旦水氣多，北部民眾觀賞跨年煙火及元旦曙光可能受影響。元旦晚間起強烈大陸冷氣團南下，全台明顯降溫，周五晚間至周六清晨最冷更下探6度。

中央氣象署預報科長林伯東表示，強烈大陸冷氣團將於周四元旦影響到下周日，天氣明顯轉冷，北部、東北部近山區有6到10度低溫，中部以北平地、彰化以南近山區有10至12度低溫，預計下周日白天才會回暖，但下周一蒙古、華北區域又有冷空氣南下，屆時又再度轉冷。

林伯東指出，目前台灣附近雲層偏低，有中高層低壓逐漸通過韓國一帶，台灣受底層東北季風影響，昨天晚間起基隆北海岸、宜蘭有零星降雨，桃園、新竹也有降雨情形，而台灣東邊海面還有另一個低壓系統發展中。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

針對降雨趨勢，他表示，今天到元旦受東北季風影響，水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭及桃園以北降雨明顯，基隆北海岸、宜蘭有大雨機率。周五北部及東半部降雨趨緩，中南部都是晴朗天氣。下周一另一波冷空氣影響，北部、東半部降雨又會增加。

溫度方面，林伯東指出，今、明天東北季風影響，感受偏涼，跨年當天整體低溫約14度，局部地區可能下探12度。元旦強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭低溫驟降，周五晚間至周六清晨，北部近山區有6至8度低溫機率，苗栗以北約8至10度，台中以北、宜蘭、花蓮平地及彰化以南近山區約10至12度。

另外，他表示，今天起要留意強風長浪，周四晚間至周六清晨北部、東北部1500公尺以上高山有降雪機率，中部以北3000公尺以上高山有結冰情形，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲強烈大陸冷氣團影響。（圖／氣象署提供）

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

明年1至3月反聖嬰趨緩　「氣溫偏暖、雨量略少」機率高

明年1至3月反聖嬰趨緩　「氣溫偏暖、雨量略少」機率高

中央氣象署指出，今年1至11月全球平均氣溫為1850年以來第2高，其中，台灣年平均氣溫較百年平均高1.22度，為1897年以來第12高。目前熱帶太平洋海溫呈現反聖嬰配置，預測明年初趨於正常，1至3月以略偏暖、雨量略少機率較高。

明天北東濕涼　強烈大陸冷氣團周四抵達「連凍4天」

明天北東濕涼　強烈大陸冷氣團周四抵達「連凍4天」

首波強烈大陸冷氣團元旦報到　全台有感降溫「探7度」

首波強烈大陸冷氣團元旦報到　全台有感降溫「探7度」

明天短暫回溫「2地防大雨」　未來一周2波冷空氣再探11度

明天短暫回溫「2地防大雨」　未來一周2波冷空氣再探11度

跨年元旦雨區出爐　未來一周又有冷氣團「全台降溫」

跨年元旦雨區出爐　未來一周又有冷氣團「全台降溫」

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

