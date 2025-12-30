跨年北部降雨機率高　元旦起強烈冷氣團南下「低溫探6度」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

東北季風影響，今天桃園以北及宜蘭降雨明顯，跨年及元旦水氣多，北部民眾觀賞跨年煙火及元旦曙光可能受影響。元旦晚間起強烈大陸冷氣團南下，全台明顯降溫，周五晚間至周六清晨最冷更下探6度。

中央氣象署預報科長林伯東表示，強烈大陸冷氣團將於周四元旦影響到下周日，天氣明顯轉冷，北部、東北部近山區有6到10度低溫，中部以北平地、彰化以南近山區有10至12度低溫，預計下周日白天才會回暖，但下周一蒙古、華北區域又有冷空氣南下，屆時又再度轉冷。

林伯東指出，目前台灣附近雲層偏低，有中高層低壓逐漸通過韓國一帶，台灣受底層東北季風影響，昨天晚間起基隆北海岸、宜蘭有零星降雨，桃園、新竹也有降雨情形，而台灣東邊海面還有另一個低壓系統發展中。

針對降雨趨勢，他表示，今天到元旦受東北季風影響，水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭及桃園以北降雨明顯，基隆北海岸、宜蘭有大雨機率。周五北部及東半部降雨趨緩，中南部都是晴朗天氣。下周一另一波冷空氣影響，北部、東半部降雨又會增加。

溫度方面，林伯東指出，今、明天東北季風影響，感受偏涼，跨年當天整體低溫約14度，局部地區可能下探12度。元旦強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭低溫驟降，周五晚間至周六清晨，北部近山區有6至8度低溫機率，苗栗以北約8至10度，台中以北、宜蘭、花蓮平地及彰化以南近山區約10至12度。

另外，他表示，今天起要留意強風長浪，周四晚間至周六清晨北部、東北部1500公尺以上高山有降雪機率，中部以北3000公尺以上高山有結冰情形，提醒民眾留意。

