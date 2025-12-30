爆食安問題！林聰明砂鍋魚頭神處理　全場跪：今年最佳公關

▲嘉義名店林聰明沙鍋魚頭。（圖／記者翁伊森攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

日前有顧客控訴嘉義老店「林聰明沙鍋魚頭」外帶湯中有蟑螂，店家第一時間關心顧客，自主讓嘉義兩間門市停業一周，並多次發文回報進度。店家處理方式引來好評，「第一次看到還把大強拿去分析品種的，這麼仔細的食安風波報告，真的佩服」、「今年最佳公關處理。」

「林聰明沙鍋魚頭」執行長林佳慧28日下午在Threads發文，為此次食安問題做出總結，坦言面對指正選擇誠實看見不足，並強調每一個提醒都是因為在乎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她強調，事件發生後團隊重新盤點門市環境、作業流程與人員管理，儘管已通過嘉義市衛生局督導，但仍選擇把標準再往上拉。她更直言，老店最珍貴的不是名氣，而是顧客願意走進來的信任。

她還在留言處附上這次食安事件的完整說明報告書，向所有顧客與各界說明目前正在進行的調整內容，以及未來會持續落實的方向與改善承諾。貼文曝光後，引來大量網友留言力挺，不少人直呼這樣的處理方式在餐飲業實屬少見，原以為又會看到制式道歉或避重就輕的回應，沒想到品牌負責人親上火線、態度誠懇。

連蟑螂品種都報告 眾人讚危機處理範本

大批網友不禁狂讚業者是「今年看過最強的公關危機處理範本」，「所有品牌、企業的危機處理，通常都是含糊原因，降低資訊外民眾再次知悉。光看能把蟑螂清楚寫出來，甚至連品種、可能原因都一次曝光。這還是我第一次看見有品牌願意這樣做。」

還有人表示，「身為一名食品從業人員，同時也是從小吃這份美味長大的在地家鄉人，看到貴店面對突發衛生事件的應對方式，我感到非常敬佩。」「這真的是我看過，最棒的道歉內容。不但從字裡行間的文字，不會感受到身為老店的桎梏，更能將過去如何重視食安、未來如何避免再發生的執行方策，寫的清楚且可行。」