「國軍後備幹部」群組對話疑曝光！　吹捧解放軍、洗版酸政府

▲有人在群組內，PO出吹捧解放軍的影片。（圖／翻攝自臉書／林秉宥）

記者周亭瑋／綜合報導

中國解放軍東部戰區「圍台軍演」進入第二天，台海情勢持續升溫。民進黨新北市議員林秉宥於昨（29）晚公開披露，疑「內湖後備輔導中心」LINE群組的對話截圖，內容涉及吹捧中國戰機性能、嘲諷台灣軍購政策及政治酸言，這讓他不僅質疑，負責支援動員業務的後備幹部，竟在封閉群組內散布此類言論，已嚴重衝擊行政中立與國防保防工作。

群組內吹捧共機、嘲諷軍購

從截圖中可見，群組內有人轉傳吹捧中國戰機性能、嘲諷台灣軍購案，以及藍營人士開酸民進黨的相關影片，內容在當前軍演背景下格外諷刺。林秉宥忍不住感嘆，「有點不太想講，但台灣人的確是應該緊張一點，看看我們的後備幹部都在聯繫群組裡面發表什麼言論。」

▲嘲諷政府的短片。（圖／翻攝自臉書／林秉宥）

林秉宥更進一步開酸，表示有些人對外「言必稱中華民國」，但「門關起來，每一個都是習的好寶寶」。同時，他也質疑，「這種保防工作，這種行政中立，嗯，不批評？」

網路輿論延燒

對此，網友們紛紛回應，「付這些人薪水幹啥」、「今天已經見識到了，什麼叫做黃埔軍人」、「這種性質的群組都是這樣的，無一例外」、「退休軍公教的LINE群組也是這樣可怕，很多年前就是如此」。