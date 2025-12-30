　
社會 社會焦點 保障人權

HEROPAY支付洗錢259億！茶餐廳老闆是主嫌　千萬保時捷遭法拍

▲刑事局查扣洗錢主嫌羅男名下保時捷跑車並查扣該集團資產1.3億。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局查扣洗錢主嫌羅男名下保時捷，並查扣該集團資產1.3億。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局持國際刑警近期成功偵破知名港式茶餐廳「茗香園冰室」及小吃店「東引快刀手」兩餐飲業的羅男（41歲）、黃男（39歲），涉嫌透過非法第三方支付系統「HEROPAY」進行跨國洗錢。警方調查，該洗錢集團長期藏匿於北市內湖區商辦大樓內，串接多國非法支付平台及賭博網站，協助詐欺與賭博金流運作，洗錢金額高達新台幣259億餘元，專案行動共查獲35名犯嫌，並查扣、凍結不法所得總價值逾新台幣1億3千萬元。9月間兩名涉案主嫌遭聲押，羅嫌名下新車、要價近千萬的保時捷911 Carrera GTS也遭法拍。

▲刑事局查扣洗錢主嫌羅男名下保時捷跑車並查扣該集團資產1.3億。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，經由國際情資交流發現名為「HEROPAY」的洗錢水房涉嫌為跨境詐欺、博弈集團處理金流，經報請台北地檢署檢察官蔡佳蒨指揮偵辦。經過數月跟監與蒐證，警方今年9月10日持搜索票，同步搜索水房幹部住處及水房據點，當場查扣電腦、工作手機等證物，並拘提主嫌羅男、水房幹部黃男及員工游男等共20人到案。刑事局分析第一波到案人手機、電腦相關跡證和金流後，今年10月間陸續拘提3名工程師及12名員工，累計共35名嫌犯到案。

串接中、日、印非法金流　5年洗錢逾259億元

警方調查發現，「HEROPAY」水房透過串接中國、日本及印度的非法三方支付平台、賭博網站，協助操作人民幣、日圓及盧比等多國貨幣的「入金」「出金」「上分」「出款」流程，從中抽取手續費。經跨國清查金流來源後，發現該支付平台也收詐團詐騙被害人贓款協助洗錢。經統計，自110年6月至114年9月止，該集團洗錢總額高達新台幣259億餘元，不法獲利超過5億元，規模驚人。

▲刑事局查扣洗錢主嫌羅男名下保時捷跑車並查扣該集團資產1.3億。（圖／記者張君豪翻攝）

聲請扣押裁定獲准　查扣豪車、不動產與虛擬貨幣

刑事局為徹底斷上述灰色產業金流，專案小組向台北地院聲請扣押裁定獲准，查扣主嫌羅男名下不動產、金融帳戶餘額、虛擬貨幣及1輛保時捷跑車，並搜索羅嫌及幹部黃嫌使用的4個銀行保管箱，另查扣現金新台幣1773萬餘元及多件名牌首飾。

警方並凍結現金新台幣2千萬餘元、銀行帳戶餘額折合新台幣3686萬餘元、虛擬貨幣折合約1088萬餘元，扣得保時捷、凌志及賓士等自小客車3輛、不動產1處，以及電腦主機14台、筆電18台、手機108支等相關證物，不法所得總價值約新台幣1億3千萬餘元。

刑事警察局強調，跨國詐欺與洗錢犯罪已成為全球執法機關共同關注的重點，警方將持續與各國深化合作，全力打擊不法金流。也呼籲民眾切勿心存僥倖，參與詐騙或洗錢行為以免遭法律追訴。

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1

