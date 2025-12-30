　
迎接2026健康新年　花蓮縣政府元旦健走暨升旗活動熱鬧登場

▲▼花蓮,元旦,健走,升旗,2026,健康,跨年,馬年。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣政府將於1月1日上午7時30分，在花蓮太平洋公園舉辦「萬馬奔騰迎好年 健走 together、健康 forever」元旦健走暨升旗活動。

圖、文／花蓮縣政府提供

為迎接嶄新的一年，花蓮縣政府將於115年1月1日（四）上午7時30分，在花蓮太平洋公園舉辦「萬馬奔騰迎好年 健走 together、健康 forever」元旦健走暨升旗活動，邀請鄉親朋友以健走方式迎接新年，為健康與幸福揭開序幕。

花蓮縣政府表示，本次活動規劃內容豐富多元，健走路線沿途設置3個主題補給站，提供貝果、當季水果（橘子、香蕉）及各式飲品，讓參與民眾在運動過程中適時補充體力。凡完成健走者，除可獲得 精美環保提袋完走禮1份，還可參加多達150項的摸彩活動，其中頭獎為深受民眾喜愛的任天堂 Switch遊戲主機，獎項內容較往年更加豐富。

活動當天會場規劃多項精彩表演節目，邀請屢獲國際肯定的宜昌國中管樂隊擔任暖場演出，以磅礡悠揚的樂音揭開活動序幕；並安排熱血青春的街舞表演及充滿文化能量的原住民舞蹈，讓民眾在歡樂與活力中迎接新年第一天。此外，花蓮縣警察局霹靂小組維安人員將特別帶來一場結合專業、速度與力量的警技表演，充分展現平日嚴格訓練成果及守護社會治安的堅實戰力。活動現場亦結合租稅、公共建設及預防犯罪等宣導內容，透過寓教於樂的方式，提升民眾安全意識與生活知能。

在交通與停車規劃方面，花蓮縣警察局已於太平洋公園園區內及周邊道路規劃充足停車空間，包括公園內停車區，以及和平、南濱路口往西至重慶街口、往南至長安街口、往北至明義街口等路段，合計可容納約300輛汽車及300輛機車。如停車空間仍不足，將引導民眾前往東大門夜市旁六期重劃區停放，確保活動進行順暢、安全。

花蓮縣政府誠摯邀請鄉親朋友攜家帶眷踴躍參與，以健康的腳步迎接新的一年，為2026年開啟滿滿的好運、好心情與好健康。

（花蓮縣政府廣告）

12/28 全台詐欺最新數據

418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1

花蓮元旦健走升旗2026健康跨年馬年

